В Министерстве здравоохранения освобождены от должностей 40% сотрудников центрального аппарата в ходе внеочередного заседания коллегии Минздрава 14 декабря, сообщила пресс-служба госоргана.

На собрании отмечалось, что в последнее время в Минздрав поступает много жалоб на медицинский сектор. За 11 месяцев общее количество заявлений увеличилось почти на 12 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57,6 тысячи. Большинство из них связаны с некачественной медицинской помощью.

«Потому что в системе много проблем, которые нужно решать. Качество медицинских услуг, особенно в большинстве регионов, все еще не на должном уровне. К сожалению, бюрократические препоны и коррупция в этом секторе сохраняются. Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно упоминал об этом в беседах с местными властями и представителями общественности», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что население часто вынуждено обращаться в виртуальную приемную и народную приемную президента, виртуальную приемную премьер-министра, Генеральную прокуратуру и другие ответственные органы «даже по простым вопросам, которые можно решить на месте».

Кроме того, как отмечается в заявлении Минздрава, заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилась на 20% за последние пять лет. Также, несмотря на то что в каждом районе работает не менее 10−15 лабораторий, из-за недостаточных условий для анализа крови и нехватки квалификации у специалистов на 10% увеличилось число обращений в республиканские учреждения по поводу тяжелых осложнений диабета — заболеваний глаз, почек и диабетической стопы.

Из-за недостаточной организации работы в сферах государственно-частного партнерства, медицинского страхования, лицензирования, аккредитации и развития медицинского туризма, цифровизации отрасли не достигаются намеченные цели.

«Все это связано с отсутствием инициативных, профессиональных и творческих кадров, соответствующих требованиям времени, и с новым мышлением, с профессиональным и креативным подходом к решению проблемных вопросов. В результате 40% сотрудников центрального аппарата Минздрава, неэффективно выполняющих свою работу, были уволены. Им предложена работа в медицинских учреждениях нижнего уровня», — говорится в сообщении.

Ожидается, что кадровая реформа, инициированная министерством, коснется и областных управлений здравоохранения, районных и городских медицинских объединений, а также всех лечебно-профилактических учреждений страны. В этом процессе главным критерием будут жалобы и обращения населения.

Предельная численность управленческого персонала, финансируемого за счет средств госбюджета, в центральном аппарате Минздрава составляет 139 единиц.