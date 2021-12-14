На должность заместителя председателя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен Сирожиддин Тогаймуродович Эшматов, сообщил Telegram-канал «Нигох».

Сирожиддин Эшматов родился в 1971 году в Кашкадарьинской области. Выпускник Ташкентского института народного хозяйства (1991) и Академии государственного и общественного строительства при президенте (1999).

Трудовую деятельность начал в 1992 году в налоговой инспекции Китабского района Кашкадарьи. На протяжении 27 лет занимал различные руководящие должности в налоговых органах.

С марта 2019 года возглавлял Государственное налоговое управление Сурхандарьинской области. Теперь руководить региональным ГНУ будет Эркин Нарманов.