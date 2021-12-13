В отношении первого заместителя хокима Хатырчинского района Навоийской области по финансам, экономике и сокращению бедности — начальника управления экономического развития и сокращения бедности Вохида Авлонова возбуждено уголовное дело.

25 ноября он был отстранён от должности распоряжением хокима Хатырчинского района. Он занимал этот пост с 2017 года. Бывший первый замхокима обвиняется по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 209 (должностной подлог) Уголовное кодекса.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, уголовное дело с обвинительным заключением 30 ноября передано в суд для рассмотрения.

На данный момент должность первого заместителя хокима района по финансам и экономике временно возложена на другого заместителя хокима района Баходира Нематова.