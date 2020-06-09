В Ташкенте создан Университет геологических наук. Соответствующее постановление 8 июня подписал президент Узбекистана.

Вуз будет специализироваться на интеграции образования, научных исследований и практики в геологической отрасли. Он станет специализированным высшим образовательным и научно-исследовательским учреждением страны по подготовке кадров для Госкомгеологии и предприятий горнорудной промышленности.

Прием студентов начнется в 2020/2021 учебном году. Обучение будет вестись на основе государственных образовательных стандартов Узбекистана по совместным программам с Санкт-Петербургским горным университетом и другими зарубежными вузами.

Университет расположится в действующих, а также строящихся зданиях по улице Олимлар в Мирзо-Улугбекском районе.

Основные задачи и направления работы вуза:

подготовка «высококвалифицированных и современно мыслящих кадров» в увязке с научно-исследовательскими и производственными задачами геологической отрасли;

создание условий для интеграции образования, науки и практики в геологической отрасли;

внедрение современных методов выявления новых видов полезных ископаемых, их геологического изучения и промышленного освоения;

сбор, хранение и пополнение коллекций образцов полезных ископаемых, имеющих научно-просветительское значение.

В состав нового вуза входят Институт геологии и геофизики имени Абдуллаева, Институт минеральных ресурсов, Институт гидрогеологии и инженерной геологии, Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров геологической отрасли и Государственный геологический музей.

При университете образовывается Центр геоинновационных технологий, где будут заниматься развитием исследованиями и разработками в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, а также Центр начальной инженерной подготовки для обучения специальным образовательным и базовым техническим предметам зарубежных вузов, в которых выпускники центра смогут продолжать учебу.

Госкомгеологии поручено до 1 марта 2021 года разработать единую электронную платформу полезных ископаемых, а также организовать в университете курсы повышения квалификации кадров по дистанционному зондированию месторождений полезных ископаемых с использованием цифровых аэрокосмических снимков.

Напомним, в январе президент Шавкат Мирзиёев заложил капсулу под строительство кампуса Университета геологических наук на улице Олимлар. В апреле глава государства на совещании подчеркнул необходимость расширения геологоразведки в стране, а также наращивания до конца года добычи золота и серебра, увеличения запасов меди и восьми видов нерудных полезных ископаемых.