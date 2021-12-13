Работа над масштабным проектом двора-парка велась в течение трех лет. Перед девелоперами стояла задача благоустроить территорию общей площадью 120 соток, создав комфортные условия для досуга резидентов.





Для внутренних дворов резиденции был разработан фальшпол по системе Buzon. Благодаря регулируемым опорам был поднят уровень двора для проведения всех необходимых коммуникаций. Огромная территория площадью 120 соток помогла оставить большое расстояние между домами: 117 м между домами второй линии и 80 м между домами первой и третьей линии.





По нормативам на этой территории можно было расположить еще два дома, но сейчас на этом месте в распоряжении жителей блока А:

огромный двор без машин с обильным озеленением и искусственными водоемами;

двухуровневая лаунж-зона с комфортной мебелью и модулями электропитания, подходящая как для отдыха, так и для работы на свежем воздухе;

игровые площадки для детей разных возрастов;

зона сухого фонтана;

воркаут-зона и беговые дорожки.





В вечернее время двор выглядит особенно эффектно — яркая и стильная подсветка выгодно подчеркивает каждый участок ландшафтного дизайна.





Кроме того, в скором времени для резидентов блока А будут доступны:

детский развивающий клуб с услугами няни;

кофейня для резидентов;

ресторан для проведения семейных торжеств;

фитнес-зал.





11 декабря также был презентован двор-парк блока В, который готов на 90% и будет сдан до конца 2021 года.





Увидеть и оценить масштабы дворов в блоках A и B можно своими глазами: 13, 14 и 15 декабря Mirabad Avenue приглашает всех жителей и гостей Ташкента на дни открытых дверей.





На шопинг-авеню резиденции уже открылся первый бутик — New Millennium. В начале 2022 года ожидается открытие люксового бутика Podium Italia, а весной 2022 года — открытие бутика Glamour. На второй линии в скором времени также состоится запуск люксовых магазинов, а через год на бульваре начнут открываться первые рестораны мировых франшиз.





В более востребованном блоке резиденции остались последние шесть квартир с видом на двор. Кроме того, у желающих еще есть возможность приобрести недвижимость по выгодной цене — с 1 января 2022 года стоимость квартир на первой линии в Mirabad Avenue повысится на 2,5 млн за квадратный метр.





Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в центре Ташкента.

Адрес: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок А.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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