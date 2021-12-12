И. о. хокима Ташкентской области Зойир Мирзаев, возглавивший регион в ноябре, отменил решение предыдущего хокима Даврона Хидоятова о строительстве мемориального комплекса имени Зульфии Закировой и благоустройство близлежащей территории, а также возведение библиотеки на территории Nurafshon Business City в Нурафшане. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

«Газета.uz» писала, что на проект было выделено 34,4 млрд сумов (более $3,2 млн) из перевыполненной части доходов областного бюджета за третий квартал года. Проект должна была реализовать компания Qashqadaryo Maks Servis Qurilish, зарегистрированная в Карши (Кашкадарьинская область).

В распоряжении, подписанном Зойиром Мирзаевым 11 декабря, говорится, что средства, которые были выделены на проект, будут возвращены в местный бюджет. Из этой суммы 1,65 млрд сумов выделено хокимияту области для перевода в фонд «Саховат и кумак» («Доброта и поддержка») в целях ремонта жилья людей с инвалидностью, малообеспеченных и нуждающихся в социальной защите граждан.