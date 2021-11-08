На строительство мемориального комплекса имени Зульфии Закировой и благоустройство близлежащей территории в Нурафшане Ташкентской области планируется выделить 28,4 млрд сумов. Кроме того, 6 млрд сумов намечено направить на возведение библиотеки на территории Nurafshon Business City. Об этом говорится в распоряжении областного хокима Даврона Хидоятова от 3 ноября.

Средства в общей сумме 34,4 млрд сумов (свыше 3,2 млн долларов США по курсу Центробанка на 8 ноября) будут выделены за счёт перевыполненной части доходов областного бюджета за третий квартал текущего года.

В ответ на вопросы общественности об обоснованности планируемых затрат хокимият области опубликовал разъяснение, в котором говорится, что будущий мемориальный комплекс включит в себя парк, детские площадки и площадки для пикников, амфитеатр, террасные и закрытые кафе, фонтаны, зелёные зоны со скамейками, «удобные» пешеходные и велосипедные дорожки и займёт площадь 2,97 га.





Как отмечается в сообщении, инициативу о строительстве мемориального комплекса, наряду с другими предложениями по развитию области, выдвинул президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в регион 16 октября.





По данным областной администрации, строительная компания, выигравшая тендер, в настоящее время занимается проектированием.





Как уточнили «Газете.uz» в хокимияте, проект реализует частное предприятие Qashqadaryo Maks Servis Qurilish, зарегистрированное в апреле 2007 года в Карши. Единственным учредителем компании является Махрифат Бойматова Шодиевна, руководителем — Баходир Шокир угли Юлдашев.





В сообщении администрации области говорится, что библиотека, которая будет оборудована функциональными зонами и компьютерной техникой, будет иметь три этажа и займёт площадь в 1,1 га.





В библиотеке планируется организовать коворкинг-зоны для индивидуальной работы и отдыха, специальные помещения для мероприятий, творческих занятий и интеллектуальных игр.

«Строительство этих объектов, которое планируется по инициативе главы государства, станет важным шагом не только для качественного досуга жителей, молодежи и гостей региона, но и для продвижения духовных и нравственных ценностей», — отмечается в сообщении хокимията.





«Просим уважаемых журналистов и блогеров обращать внимание на детали при распространении информации», — призвали в хокимияте. «Общественности будет предоставляться дополнительная информация о ходе строительных работ и затраченных на них средствах», — отмечается в сообщении.

Зульфия Зокирова — жительница села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, потерявшая во время Второй мировой войны пятерых сыновей. Ранее по заказу Национального агентства «Узбеккино» кинокомпанией «ЭЗГУФильм» была снята художественная лента «Илхак», основанная на реальных событиях и рассказывающая о трагической истории Зульфии Закировой.