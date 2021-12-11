27 ноября в отеле Hilton прошла презентация нового Корейско-узбекского бизнес-центра KUBC, строительство которого планируется закончить уже в 2022 году. Она собрала более сотни гостей — предпринимателей, заинтересованных в поиске комфортного места для офиса или инвестициях в быстрорастущий рынок недвижимости Ташкента.





После торжественного открытия мероприятия серией национальных узбекских и корейских танцев и welcome-фуршета гостей поприветствовал Пильдже Чо, генеральный директор Evergreen CEA Tashkent LLC. Совместно с девелоперской компанией BIR Capital они работали над проектом KUBC — от дизайна и до запуска строительства. Также проект поддерживается Корейско-узбекской бизнес-ассоциацией и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.





По словам Пильдже Чо, разрабатывая идею бизнес-центра, команда думала в первую очередь о том, каким Ташкент будет через 10 лет — какой дизайн будет актуален для развивающегося города и какие потребности будут у его жителей. Учитывая увеличивающийся трафик на дорогах, актуальной стала идея революционной SMART-парковки на 118 мест, включая места для людей с ограниченными возможностями. Бесшумные скоростные лифты сэкономят время сотрудников центра, подъезжая в течение 30 секунд, а панорамные окна обеспечат естественное освещение и прекрасный вид на город.





«Я строю этот проект как иностранец, но здание KUBC — ваше. Это будет активом Ташкента, активом Узбекистана», — заключил Пильдже Чо.

Корейско-узбекский бизнес-центр обещает стать новой достопримечательностью Ташкента не только из-за своей удобной локации по улице Сеул и панорамному остеклению, но и благодаря двум большим LED-мониторам на крыше, транслирующим специально купленные произведения медиа-искусства — как на улицах Нью-Йорка и Сеула. Здесь же рекламодатели смогут разместить свою рекламу: проведенный девелоперами анализ показал, что машинопоток около бизнес-центра будет составлять не менее 15 тысяч автомобилей в день,а в год — около 5 000 000 машин

Также на презентации соучредители BIR Capital Саидазиз Касымов и Акмаль Юсупов рассказали о том, что инвестировать в KUBC можно уже сейчас, и поделились преимуществами коммерческой недвижимости класса «А» для генерации дохода.





Выгодное расположение вблизи делового центра, парка Magic City, ресторанов и спортзалов делают помещения в новом центре привлекательными для арендаторов, спрос на коммерческие помещения обеспечивает высокую доходность и маржинальность.

При этом профессиональная управляющая компания сводит к минимуму участие владельца недвижимости в повседневных задачах: в штате находится 40 человек, которые берут на себя все обслуживание помещений. Удобно и то, что покупатели помещений в KUBC на этапе строительства могут создать планировку, идеально отвечающую нуждам именно их бизнеса, а также выбрать готовый лот квадратурой от 45 до 200 кв. м.

Приобрести помещение в новом бизнес-центре класса «А» в центре города и узнать дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 55−500−88−11.

Адрес: ул. Сеул, 4.

Ориентир: Seoul Mun.

Сайт: kubc.uz

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