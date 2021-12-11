Указом президента Узбекистана Дилшод Акмалдинович Ходжиахмедов назначен заместителем министра водного хозяйства — генеральным директором Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве, сообщило УзА.

Дилшод Ходжиахмедов родился в 1975 году в Ферганской области. Выпускник Ферганского политехнического института (1999), по специальности — инженер-строитель. Трудовую деятельность начал в 1993 году в управлении строительства города Риштан. В 1995—2001 годах работал в строительно-монтажном предприятии №1 при управлении «Фаргонасувкурилиш». С 2001 по 2017 год занимал различные должности в строительных организациях Ферганской области.

С 2017 года был заместителем хокима Ферганской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

На Дилшода Ходжиахмедова возложены задачи по координации, контролю и непосредственному руководству Управлением улучшения мелиоративного состояния земель центрального аппарата министерства, Отделом механизации водного хозяйства и деятельностью Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве.

Он также должен будет вести системный мониторинг реализации проектов по капитальному строительству в водном хозяйстве, обеспечить соблюдение градостроительных норм и требований заказчиками и подрядными организациями, принимать меры по устранению проблем, возникших в процессе реализации проектов.