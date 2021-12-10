В января-ноябре этого года в Узбекистане зафиксировано 15416 случаев самовольного захвата земельных участков и ведение на них строительных работ, сообщило Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете. Речь идёт о незаконном использовании 2496,5 га земель.

По данным агентства, большинство нарушений выявлено на сельскохозяйственных землях — 8395 случаев, или 1911 га. Число случаев самовольного захвата земель в разрезе территорий:

в населённых пунктах — 6331 (487 га);

на землях резервного фонда — 559 (991 га);

на землях лесного фонда — 31 (3 га);

на землях водного фонда — 83 (2 га);

на землях, предназначенных для промышленных, транспортных, коммуникационных, оборонных и других целей, — 17 (2 га).

По выявленным 15416 случаям лицам, совершившим правонарушение, направлены предупредительные письма. По факту устранения случаев нарушения земельного законодательства на 1173 га земель в хокимияты районов (городов) направлено 8500 представлений.

Кроме того, по 2655 случаям (260,3 га) в суды поданы исковые заявления, на основе которых по 496 случаям (26,7 га) приняты решения суда о сносе незаконных построек, по 2159 случаям (233,6 га) продолжаются судебные процессы.

В 4720 случаях (805,9 га) для принятия законных мер в отношении правонарушителей в органы прокуратуры внесены представления, говорится в сообщении.

В августе президент подписал закон, которым в земельное законодательство были введены новые поправки. Тогда за самовольное занятие орошаемой земли под строительство была установлена уголовная ответственность — от 2 до 3 лет лишения свободы. Уголовно наказуемой также стала продажа орошаемой земли.