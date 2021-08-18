Президент Узбекистана 16 августа подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство Узбекистана в связи выделением и использованием земельных участков и совершенствованием системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра, сообщила Norma.uz.

Самовольный захват земельных участков, в том числе их использование без наличия законных прав на них, — влечет наложение штрафа на граждан в размере 25, а на должностных лиц — 50 БРВ (статья 229−1 Уголовного кодекса).

Строительные работы на самовольно захваченных земельных участках, прилегающих и не прилегающих к отведенному земельному участку, влекут наложение штрафа на граждан в размере 150, а на должностных лиц — 300 БРВ.

За самовольное занятие орошаемой земли под строительство установлена также прямая уголовная ответственность — от 2 до 3 лет лишения свободы.

Новой статьей 229−6 Уголовного кодекса установлена ответственность за продажу орошаемой земли или ее незаконную передачу. Продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части наказывается штрафом от 400 до 500 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет с лишением определенного права либо лишением свободы до 5 лет. Если эти действия совершены при отягчающих обстоятельствах, наказание составляет до 8−10 лет лишения свободы.

Кроме того, законом усилена административная и уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.

Земельный кодекс отменяет полномочия хокимов областей по предоставлению земель во владение, пользование и аренду для нужд сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд, хокимы смогут утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду.

Право районных хокимов на сдачу земли в аренду ограничено. Соответственно, с районными хокимиятами заключаются договоры аренды на следующие виды земельных участков:

предоставленные правительством научно-исследовательским и образовательным учреждениям, агропромышленным кластерам, инвесторам;

выделенные на основании решения хокима области после утверждения результатов электронного конкурса;

предоставленные на электронном аукционе;

выделенные правительством предприятиям с иностранными инвестициями, международным объединениям и организациям, иностранным физическим и юридическим лицам.

Проекты земельных решений хокимов областей подлежат правовой экспертизе территориальными органами юстиции.