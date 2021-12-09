Центральный банк сохранил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых. Решение было принято на заседании правления ЦБ 9 декабря с учетом того, что наряду со снижением годовых показателей инфляции, в глобальной и внутренней экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков, а также для обеспечения соответствующих достижению прогноза инфляции в 2022 году денежно-кредитных условий, сообщила пресс-служба банка.

Инфляция и инфляционные ожидания

В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции составил 10,3%. Вместе с тем, учитывая эффект высокой базы, во всех группах за исключением топлива и транспорта темпы инфляции замедлились по сравнению с прошлыми месяцами.

По итогам ноября годовой рост цен продовольственных товаров находился на уровне 13,4%, а в группах непродовольственных товаров и услуг 7,9% и 8,1% соответственно.

Базовая инфляция, рассчитываемая с исключением изменений сезонно колеблющихся цен фруктов и овощей, а также регулируемых цен (тарифов), снизилась до 8,9%. При этом отмечено самое низкое с 2018 года значение вклада базовой инфляции в общую инфляцию, которое составило 6,8% пункта.

Согласно проведенным в ноябре опросам, инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев сформировались на уровне 16,5% и 15,6% соответственно. В качестве основных факторов инфляционных ожиданий респонденты приводят удорожание топливных продуктов и услуг транспорта, а также влияние неопределенностей связанных с пандемией на производство и поставки товаров (импорт).

Экономическая активность и совокупный спрос

Учитывая положительную динамику экономической активности и роста отраслей за первые 11 месяцев, по итогам года ожидаются темпы экономического роста около 6,5−7,2%.

По результатам проведенного в ноябре опроса среди предприятий реального сектора, индекс экономической активности проявляя небольшую сезонную тенденцию снижения, сформировался на положительном уровне, составив 53,4 (среднегодовой 52,9).

Осуществление со второй половины 2021 больших масштабов фискального стимулирования и текущие условия денежно-кредитной политики, будут одним из основных факторов, поддерживающих потребительский спрос и инвестиционную активность в первой половине 2022 года. Согласно расчетам, со второй половины 2022 года темпы экономического роста приблизятся к своему долгосрочному тренду, а экономика выйдет на потенциальный уровень.

В результате сохранения кредитной активности объем выделенных кредитов в экономику в январе-ноябре увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень возвратности улучшился на 14 процентных пунктов до 72%.

Внешние экономические условия

С начала года внешнеэкономическая ситуация формировались в условиях ускорения инфляционных процессов на фоне значительного роста цен на основные продовольственные товары и энергоресурсы, а также ответного ужесточения денежно-кредитных условий во многих развивающихся странах.

Вместе с тем, хотя первоначально большинство центральных банков утверждало, что инфляционные процессы, связанные с ценами на продовольствие и энергоресурсы, носят временный характер, теперь предполагается, что инфляционные риски могут сохраняться в течение более длительного периода времени.

В течение января-ноября обменный курс сума колебался в пределах 10449−10787 сумов за доллар США. В то же время, в ноябре в связи с изменением внешних условий темпы девальвации курса сума несколько ускорились, и с начала года он ослабился на 3%.

Объем поступающих в страну трансграничных денежных переводов за 11 месяцев вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,3 млрд долларов. Как отмечают в ЦБ, это является одним из факторов, поддерживающих потребительский спрос населения.

Денежно-кредитные условия

Развитие ситуации на межбанковском денежном рынке соответствует умеренно жестким денежно-кредитным условиям. При этом средние процентные ставки в сегменте краткосрочных ресурсов в ноябре составили 13%, сформировавшись на реальном положительном уровне 2,4% относительно инфляции.

Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте, в октябре показали небольшую снижающуюся динамику, сформировавшись на уровне 19,6% для физических лиц и 15,1% для юридических лиц, что обеспечило реальные положительные ставки 8,1% и 4,1% соответственно.

Это, в свою очередь, способствовало увеличению в январе-ноябре совокупных срочных депозитов в национальной валюте на 42%, в том числе депозитов населения на 63,3%.

Существенных изменений в динамике процентных ставок по кредитам не наблюдалось. При этом средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам в октябре остались на прежнем уровне 21,5%, а по кредитам юридическим лицам были равны 21%.

Инфляционные риски

В то время как текущая снижающаяся динамика инфляции повышает уверенность в достижении целевого 10% показателя инфляции к концу года, начало бюджетной консолидации в следующем году, сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий и меры по снижению немонетарных факторов, влияющих на цены, являются ключевыми факторами достижения 9% прогноза инфляции в 2022 году.

Одновременно, на фоне глобальной инфляции, важно продолжить меры по смягчению эффекта переноса роста цен основных продовольственных и импортных товаров на цены внутреннего рынка, считают в ЦБ.

Значительный рост цен на топливно-энергетические товары за последние три месяца также привел к повышению цен на транспортные, пассажирские и логистические услуги. Это, в свою очередь, приобретает серьезную роль в повышении инфляционных ожиданий населения. В будущем задачи снижения инфляционных рисков, прежде всего, потребуют решения вопросов предотвращения роста цен на данную продукцию.

Кроме того, системное решение задач уравновешивания цен на основные продовольственные товары, снижения сезонности этой группы и увеличения предложения продукции, является важным фактором обеспечения стабильности цен и повышения покупательной способности населения, добавили в Центробанке.

Ситуация на внутреннем валютном рынке, динамика обменного курса сума и отсутствие высокого давления на него вместе с наличием у Центрального банка достаточных возможностей для предотвращения резких колебаний курса, свидетельствует об отсутствии оснований для высоких девальвационных ожиданий в ближайшие месяцы, подчеркивает регулятор.

Центральный банк продолжит анализировать инфляционные факторы и риски возникающие под влиянием внешних и внутренних экономических условий и принимать соответствующие решения по их устранению.

Очередное опорное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 20 января 2022 года.