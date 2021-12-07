В течение многих лет компания является одной из ведущих в фармацевтической рознице и была признана лучшей аптечной сетью независимой ассоциацией фармацевтов Узбекистана — Pharmclub.uz. Размер базы лояльных клиентов — более 90 тысяч человек. Компания регулярно поддерживает важные социальные инициативы, направленные на поддержание здоровья населения и улучшение эпидемиологической обстановки в Узбекистане.

«999» — это не только сеть аптек, это команда профессионалов, передовые технологии аптечного бизнеса, широкий ассортимент и только качественные товары.

Главные принципы сети аптек «999» — профессионализм, ответственность, дружелюбие, внимание, индивидуальный подход и максимальная ориентированность на потребности и удобство покупателей. Регулярное повышение единых для всех аптек сети стандартов обслуживания, постоянное расширение ассортимента, гарантия качества предлагаемых препаратов, удобная навигация торговых залов, предложение дополнительных услуг — вот те причины, которые привлекали и привлекают покупателей в аптеки «999».

Сеть также уделяет особое внимание подготовке и переподготовке сотрудников в фармацевтическом секторе. В настоящее время в 20 филиалах торговой сети трудится более сотни человек.

Во время пандемии аптечная сеть «999» активно развивала интернет-сервисы. В аптеках появилась услуга быстрого бронирования, которая помогает избежать очередей и лишних контактов: человеку достаточно оформить заказ по телефону и забрать покупку в ближайшей аптеке.

«Аптечные работники оказались на передовой в борьбе с пандемией наряду с врачами, которые непосредственно контактировали с больными. На пике пандемии, прекрасно осознавая все риски, ни один первостольник не отказался выходить на работу. Перед нами были поставлены задачи: обеспечить надлежащее хранение и поставки соответствующих запасов фармацевтической продукции и устройств, таких как лекарства, маски и прочее, информировать и просвещать общественность, консультировать, направлять к доктору, содействовать профилактике заболеваний и инфекционному контролю.

И в таких случаях наши фармацевты не только выполняли свои прямые обязанности, но и стремились психологически поддержать пациентов и их близких. Не хочется говорить громких слов, но это и есть настоящий патриотизм и самоотверженная помощь людям. Аптеки — это часть системы здравоохранения, поэтому мы должны были обеспечить бесперебойную работу всей компании. Мы горды тем, что внесли свой посильный вклад в период пандемии", — сказал руководитель сети аптек «999» Шухрат Абдуазимов.

Каждый человек достоин быть здоровым и успешным. Девиз команды «999» — постоянное развитие, благодаря которому компания имеет возможность внести свой вклад в развитие общества, в котором все живут.

Call-центр: (+998) 71−202−09−99.

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