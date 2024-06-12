В Самарканде из органов внутренних дел уволен инспектор профилактики, который применил силу к гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

В сообщении говорится, что 9 июня около 22:00 инспектор С. Эшонкулов, находившийся на дежурстве, увидел, что на проезжей части улицы Дагбитской ссорятся граждане. Когда он доставил их в 6-й отдел внутренних дел и начал оформление документов о правонарушении, между ними произошёл конфликт.

На видео можно увидеть, как инспектор подходит к мужчине, который снимает его на камеру, и после небольшой словесной перепалки бьёт его. После этого он бьёт другого мужчину, а когда к нему подходит женщина с ребёнком на руках, он сильно хватает её за руку. Женщина толкает его в грудь, после чего он бросается на неё.

«Инспектор профилактики в нарушение действующего законодательства применил физичнскую силу к двум гражданам, включая женщину. По данному факту проведена служебная проверка, инспектор профилактики С. Эшонкулов уволен из органов внутренних дел», — заявили в УВД.

Собранные документы направлены в органы прокуратуры для правовой оценки действий участников конфликта, отметили в управлении.