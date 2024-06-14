Политика

Президенты Узбекистана и Южной Кореи подписали заявление о расширении особого стратегического партнёрства. Подписано ещё 17 документов: о закупке поездов Hyundai Rotem, выделении техники школам, создании инновационного фармакластера, сотрудничестве в рамках ВТО и модернизации теплоснабжения.

Узбекистан и Южная Корея договорились принять трёхлетнюю стратегическую программу по созданию в стране высокотехнологичного хаба. Она включит в себя добычу и переработку критически важного сырья, открытие кластера полупроводниковой продукции, модернизацию инфраструктуры и градостроительства.

Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Узбекистане Сунарё Картадината скончался в Ташкенте в возрасте 74 лет.

Экономика

Президенты Узбекистана и Республики Корея приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме. Шавкат Мирзиёев заявил, что экономики двух стран могут эффективно дополнять друг друга, и обозначил приоритетные направления кооперации.

Общество

Четыре человека пострадали в результате аварии двух сочленённых автобусов маршрутов 131 и 58 в Ташкенте. Причиной стало несоблюдение дистанции.

За месяц в Узбекистане за нарушения в сфере оборота криптоактивов к ответственности (штрафам и аресту с изъятием или уничтожением смартфонов) было привлечено минимум 12 человек. В основном — за торговлю криптовалютой через биржу Binance, не имеющую лицензии в стране.

В рамках программы по капитальному ремонту и реновации дома-музея Тамары Ханум в Ташкенте были проведены работы по реставрации и консервации сценических нарядов знаменитой танцовщицы. Фото.

В субботу температура в Узбекистане будет комфортной — в пределах +32…+35 градусов. С воскресенья воздух по большей части территории прогреется до +36…+39 градусов. В горных районах в вечерние часы возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Бывший дипломат Кадыр Юсупов, приговорённый к 5,5 годам колонии по обвинению в госизмене, вышел на свободу, отбыв весь назначенный срок.

Замначальника ОВД Кунградского района Каракалпакстана задержан при получении от гражданина телефона iPhone 15 Pro Max. Он обещал раскрыть личную информацию о гражданине и привлечь его к ответственности, если тот не принесёт телефон.

Девять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, фестиваль Comic Con Tashkent, спектакли, маркет локальных брендов «Тепло», ярмарки, концерты, выставки, творческие квизы и мастер-классы, скидки и другие события праздничных выходных — в подборке Afisha.uz.

Отрезок улицы перед лицеем Вестминстерского университета в Ташкенте сделали односторонним. Здесь обновлён асфальт и размечены парковочные места. Но водители в них не попадают. Фото.

Госдепартамент США объявил о введении санкций против трёх граждан Узбекистана, которые, как утверждается, связаны с контрабандной сетью ИГИЛ.

Мир

В эти выходные в Бюргенштоке пройдёт саммит мира, организованный Украиной и Швейцарией. Его цель — заручиться глобальной поддержкой украинской «формулы мира» для окончания войны с Россией. «Газета.uz» рассказывает, что известно о конференции и её участниках.

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