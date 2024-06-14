На небольшой улице между проспектом Ислама Каримова и улицей Шахрисабз в центре Ташкента организовано одностороннее движение. За последние несколько дней здесь был обновлён асфальт, установлены знаки и нанесена новая разметка.





Движение автотранспорта организовано в две полосы по центру, по обеим сторонам размечены парковочные места «ёлочкой», в том числе для водителей с инвалидностью. По левой стороне с краю проезжей части также размечена велополоса и обновлён тротуар. В нескольких местах размечены бело-жёлтые «зебры», организованы заезды во дворы находящихся здесь учреждений.

В УБДД ГУВД столицы «Газете.uz» сообщили, что решение сделать улицу односторонней было принято по причине того, что поток транспорта в сторону от Международного Вестминстерского университета в Ташкенте здесь обычно небольшой, а в дневное время улица в основном используется как парковка.

Первый же день функционирования улицы в новом формате показал, что многие водители не способны попадать машиной в размеченные парковочные места. В этом убедился наш корреспондент, прогулявшийся по улице.

Машина, припаркованная на тротуаре и закрывающая часть велополосы.

После сообщений об этом в социальных сетях в пятницу сотрудники ДПС оформили протоколы о нарушениях в отношении нескольких водителей.

Многие водители также продолжают ехать против движения, поскольку изменение режима движения стало для них неожиданностью. Наш корреспондент увидел, как сотрудники ДПС просят водителей развернуться, не штрафуя их.





До изменения режима движения некоторые специалисты предупреждали, что организация парковочных мест без физических ограничителей приведёт к описанным проблемам. В УБДД намерены использовать столбики, чтобы ограничить выезд автомобилей на велополосу и на островки, не предназначенные для парковки.

Водитель не смог поместить машину в размеченное место.

Водители паркуются на месте, которое должно быть тротуаром (слева).

По мнению урбанистов, с которым говорила «Газета.uz», улице, где находится сразу несколько учебных заведений, Центр современного искусства, заведения общепита и другие объекты, не хватает деревьев и широких тротуаров. Тогда она могла бы стать действительно удобной и безопасной для всех.