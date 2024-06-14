В Ташкенте вечером произошло столкновение двух сочленённых автобусов King Long, в результате которого, по предварительным данным, пострадали водитель, кондуктор и два пассажира.

По данным пресс-службы компании «Тошшахартрансхизмат», когда на улице Янги Сергели водитель автобуса 131-го маршрута остановился пропустить пешехода на переходе, в него врезался автобус маршрута 58, водитель которого ехал, не соблюдая дистанцию.

В компании начала служебная проверка, а УБДД ГУВД столицы ведёт следствие по факту инцидента.