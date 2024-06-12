В Учтепинском районе Ташкента грузовой автомобиль «ЗИЛ» сбил трёхлетнего мальчика. Об этом сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Кукча Дарвоза. Грузовик наехал на воспитанника частного детсада, когда тот переходил дорогу. Ребёнок скончался на месте. В репортаже не уточняется дата произошедшего.





«Примерно в 17:00—17:10 [мальчик] направлялся из детского сада домой. Он увидел дядю и побежал к нему через дорогу. Кажется, воспитательница его не удержала… Водитель „ЗИЛа“ тоже не увидел ребёнка. Он был в шоковом состоянии», — рассказал один из свидетелей.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Реакции

Очередная гибель ребёнка под колёсами автомобиля вызвала критику бездействия ответственных структур среди общественности.

Бывший депутат, ныне советник министра экологии Расул Кушербаев написал: «То, что мы в мирное время не можем защитить наших детей от автомобилей, — наша настоящая трагедия».

Автор канала davletovuz отметил: «Это ненормальная ситуация. Нам не нужна Служба безопасности дорожного движения, заваривающая чай. Сколько ещё детей должно погибнуть?»