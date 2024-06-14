В швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня пройдёт саммит мира, организованный Украиной совместно с правительством Швейцарии. Это самый масштабный дипломатический проект Украины, с помощью которого власти страны хотят заручиться глобальной поддержкой украинской «формулы мира» для окончания войны с Россией. «Газета.uz» рассказывает, что известно о мероприятии.

Как возникла «формула мира» и идея саммита

Впервые «Формула мира» предложил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года. Её окончательные содержание было представлено на саммите G20 в ноябре того же года.

После того, как Украина отказалась вести любые переговоры с Россией под руководством президента РФ Владимира Путина (Зеленский даже подписал указ об этом), украинские власти решили подготовить свою альтернативу, которая бы воплощала видение Киева об окончании войны и стала основной для будущих мирных переговоров, отмечает РБК-Украина.

При этом, как подчёркивает издание, формула задумывалась не только как теоретическая концепция, но подразумевала и практическую поэтапную реализацию. Саммит мира в Швейцарии должен стать первым её пунктом.

Украинская «формула мира» содержит 10 пунктов, которые охватывают разные сферы: обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности Украины, обмен всех военнопленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности Украины (в рамках 1991 года), вывод российских войск с украинских территорий, привлечение России к ответственности за преступления против Украины, включая компенсацию ущерба причинённого стране в ходе войны.

По данным Bloomberg, саммит будет строиться на обсуждении трёх пунктов, которые входят в «формулу мира». Речь идёт о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении депортированных украинских детей. Агентство отмечает, что повестку сократили, чтобы обеспечить участие как можно большего числа стран.

Кто приедет на саммит

Власти Швейцарии разослали 160 приглашений, в том числе международным организациям. По данным на вечер 14 июня, свой приезд подтвердили 92 страны. Среди участников — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Другая половина участников — из Южной Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока, отмечает Reuters. Многие из них будут представлены на министерском уровне.

Из стран СНГ в саммите будет участвовать только Армения — от страны поедет секретарь Совбеза Армен Григорян. В списке также значится Грузия, которую представит президент Саломе Зурабишвили.

Кроме того, конференцию посетят главы Еврокомиссии, Совета ЕС, Европарламента, ОБСЕ и других организаций.

Россия и Китай

Вопрос об участии в саммите России стал камнем преткновения для многих реальных и потенциальных участников, отмечает Би-би-си. По задумке Украины и её союзников Россия должна была присоединиться к мирному процессу на следующем этапе, когда участники первого саммита утвердили бы план достижения мира, поэтому Москву на конференцию не приглашали.

Россия, в свою очередь, раскритиковала идею саммита без участия российской стороны, назвав инициативу бессмысленной. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что считает швейцарскую конференцию попыткой навязать России условия завершения войны. В итоге накануне саммита Путин выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Он, в частности, потребовал полного вывода украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от членства в НАТО и отмены санкций против России.

Зеленский в ответ сравнил предложения Путина с политикой нацистского лидера Адольфа Гитлера, выдвигавшего территориальные претензии в отношении соседних государств, и отметил, что они «ничем не отличаются от ультиматумов, которые были до этого». «Путин идёт тем же самым путём [что Гитлер]. Он сегодня говорит уже о четырёх регионах, а до этого это был Крым и Донбасс», — сказал украинский лидер.

Ещё одной проблемой для инициаторов саммита стало отсутствие поддержки со стороны Китая. Несмотря на месяцы интенсивного лоббирования со стороны украинских властей, китайские власти отказались участвовать в мероприятии. Убедить Пекин не смогли ни США, ни эмоциональное видеообращение Зеленского к Си Цзиньпину, в котором он попросил его помочь «приблизить мир, а не паузу между ударами».

Свой отказ в КНР, имеющей тесные связи с Россией, объяснили тем, что в мирной конференции необходимо должны быть обе стороны конфликта.

Кроме того, как узнало Reuters, Пекин начал продвигать среди развивающихся стран свой альтернативный мирный план. Один из источников агентства рассказал, что Китай не критиковал саммит в Швейцарии, но продвигал мнение, что эта встреча приведёт к затягиванию конфликта.

Зачем Украине мирный саммит

Аналитики отмечают, что борьба Украины против России не ограничивается полем боя. «Дипломатические обязательства, мировое общественное мнение и международное внимание — все это влияет на способность Украины продолжать противостоять российской агрессии. Саммит даёт Украине и её союзникам возможность продемонстрировать солидарность всего мира, а также подчеркнуть влияние войны и преступлений России на страны помимо Украины», — пишет Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council при НАТО.

Одной из целей Швейцарии и Украины на саммите является максимальное присутствие стран Глобального Юга и другие государств, не входящих в число ближайших украинских союзников. Однако привлечь их оказалось непросто. Помимо Китая, саммит пропустит и Бразилия — ещё один влиятельный игрок и член БРИКС, объединения, в которое входит Россия. От участия отказался также Пакистан, который сослался на свою нейтральность. Некоторые эксперты отмечают, что присутствие этих стран помогло бы Украине, но не считают их отсутствие смертельным ударом по саммиту.

РБК-Украина соглашается, что Украина, скорее всего, не достигнет максимальной цели на саммите, но подчёркивает, что о его безрезультатности «говорить точно не приходится». «Это живой процесс, и он однозначно заслуживает на то, чтобы его продолжать. У нас не так много возможностей работать с незападными странами, если будем честными, у нас их почти нет», — сказал в комментарии изданию экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.