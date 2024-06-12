УВД Кашкадарьинской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких человек, распространивших в интернете ложную информацию о ситуации на Гиссаракском водохранилище.

10 июня здесь был осуществлён сброс воды, из-за которого в реке Аксув резко поднялся уровень воды. Некоторые пользователи социальных сетей сообщили о повреждении плотины и планируемой эвакуации жителей.

В УВД заявили, что отдельные граждане, распространив ложную информацию о ситуации, нарушили покой граждан и нанесли ущерб их правам и законным интересам.

Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 244−6 Уголовного кодекса (распространение ложной информации с причинением крупного ущерба — наказывается штрафом от 200 до 300 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 1 года до 3 лет) возбуждено в отношении жителей Шахрисабзского района Д. У., Н. А. и других (общее число не указывается). Ведутся следственные действия.

11 июня глава МЧС Узбекистана Абдулла Кулдашев заявил, что чрезвычайной ситуации на Гиссаракском водохранилище не было, она работала в штатном режиме, сброс воды не превышал проектных параметров.