Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Республики Корея Юн Сок Ёль в пятницу приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме в Ташкенте. Он состоялся в рамках государственного визита южнокорейского президента.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, с корейской стороны в мероприятии приняли участие руководители более 80 компаний и банковско-финансовых институтов, таких как SK Group, Lotte Corporation, KOGAS, POSCO, Samsung, LG, Hyundai, KIA, Doosan, BoMI, Эксимбанк, Фонд EDCF, Корейский банк развития и другие.





Шавкат Мирзиёев заявил, что Республика Корея традиционно входит в число крупных торговых, инвестиционных и технологических партнёров Узбекистана. Он отметил двукратный рост взаимной торговли, достигшей по итогам прошлого года 2,5 млрд долларов. Объёмы корейских инвестиций в экономике Узбекистана составляют 7,5 млрд долларов.

Сейчас с корейскими компаниями и банками реализуются крупные проекты на сумму 5 млрд долларов. В рамках бизнес-форума был подготовлен пакет новых инвестиционных проектов на сумму 9,6 млрд долларов.

Напомним, на состоявшихся в этот же день переговорах президенты договорились создать «новую модель партнёрства» в современных условиях. «В наших отношениях начинается „Новое время высокотехнологичного и инновационного сотрудничества“», — заявил президент Узбекистана.

Было принято решение о разработке стратегической программы по созданию в Узбекистане регионального хаба высоких технологий, которая будет охватывать семь приоритетных направлений. Это сотрудничество в области критически важных сырьевых ресурсов, полупроводников, химии, машиностроения, «умного» сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительства, «зелёной» энергетики.

Приоритетные направления сотрудничества

«Потенциал узбекско-корейского сотрудничества очень высок. Наши экономики могут эффективно дополнять друг друга», — отметил президент Узбекистана. Он обозначил приоритетные направления дальнейшей кооперации.

Прежде всего, это глубокая переработка стратегического сырья на основе передовых технологий Кореи с дальнейшим экспортом высоколиквидной продукции в третьи страны.

Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о совместном производстве сверхтонкой медной фольги. Предусматривается также расширение деятельности Узбекско-Корейского научно-технологического центра редких металлов.

В рамках партнёрства в электротехнической промышленности намечены планы по созданию в Ташкентской области первого в Центральной Азии кластера полупроводниковой продукции, а также расширению кооперации по выпуску электротехники и технического кремния.





Узбекистан намерен развивать стратегическое партнёрство с корейским бизнесом в химической отрасли. Выражена поддержка планам по реализации проектов по производству «зелёного» водорода, аммиака и каучуковой продукции.

Кроме того, в эти дни дан старт созданию Центра химических технологий при поддержке Эксимбанка и агентства KOICA.

Шавкат Мирзиёев призвал корейский бизнес активно участвовать в процессе локализации новых моделей автомобилей и комплектующих. Он подчеркнул важную роль корейских компаний в региональном лидерстве Узбекистана в области автомобилестроения. Совместно с KIA в Джизакской области налажено производство автомобилей.

Выражена заинтересованность в развитии партнёрства в области цифровизации сельского хозяйства, внедрения в аграрный сектор «умных» технологий. Стороны приветствовали начало реализации крупных проектов по созданию в регионах нашей страны «зелёных» теплиц и садов, работающих на основе возобновляемых источников энергии.

Для Узбекистана также интересен опыт Южной Кореи в развитии инфраструктуры и градостроительства. Обсуждалось участие корейских партнёров в модернизации транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

В этот же день было подписано соглашение по поставке в Узбекистан шести составов высокоскоростных поездов Hyundai Rotem на сумму почти 200 млн долларов. Железнодорожные компании двух стран также договорились сотрудничать в сфере обслуживания поездов.

Кроме того, была подписана Программа сотрудничества с Фондом экономического развития и сотрудничества (EDCF) по финансированию социальных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 млрд долларов.