США в координации с властями Турции ввели санкции в отношении лиц, связанных с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщается на сайте Госдепартамента.

В санкционный список были внесены три члена контрабандной сети, связанной с ИГИЛ. Это:

Мухаммадюсуф Алишер углы Мирзоев — гражданин Узбекистана, участвовавший в работе по созданию связанного с ИГИЛ «военного» тренировочного лагеря в середине 2023 года, говорится в заявлении. Правительство Турции также ввело санкции против Мирзоева;

— гражданин Узбекистана, участвовавший в работе по созданию связанного с ИГИЛ «военного» тренировочного лагеря в середине 2023 года, говорится в заявлении. Правительство Турции также ввело санкции против Мирзоева; Мухаммад Иброхимжон Ниязов — гражданин Узбекистана и сторонник связанной с ИГИЛ сети контрабанды. По данным США, Ниязов оказывал административную и логистическую поддержку членам ИГИЛ в Турции. Правительство Турции также ввело санкции против Ниязова;

— гражданин Узбекистана и сторонник связанной с ИГИЛ сети контрабанды. По данным США, Ниязов оказывал административную и логистическую поддержку членам ИГИЛ в Турции. Правительство Турции также ввело санкции против Ниязова; Олимхон Махмуджон углы Исмаилов проживает в Узбекистане и является членом связанной с ИГИЛ контрабандной сети, утверждается в сообщении.

Кроме того, Госдепартамент внёс Адама Хамирзаева, известного как «Адам Исламович Олиферчик», в Особый список глобальных террористов (SDGT) как главаря ИГИЛ. Против него тоже введены санкции.

Вся собственность и активы, которыми эти лица владеют в Соединённых Штатах или которые находятся во владении или под контролем гражданина США, блокируются, говорится в сообщении. Турецкие власти принимают «внутренние меры» против Хамирзаева и членов этой сети, уточнили в Госдепартаменте.