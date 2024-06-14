Бывший дипломат Кадыр Юсупов, в январе 2020 года приговорённый к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в измене государству (статья 157 Уголовного кодекса), 10 июня вышел на свободу, отбыв назначенный срок. Об этом «Газете.uz» сообщил источник. Срок отбывания наказания исчислялся со дня задержания — с 10 декабря 2018 года.

Кадыр Юсупов — бывший сотрудник Министерства иностранных дел. В разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, Судана, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ. В 2009 году вернулся из Вены в Ташкент в связи с окончанием служебных полномочий.

3 декабря 2018 года СМИ, в том числе «Газета.uz», сообщили о 67-летнем мужчине, который упал на рельсы на станции метро «Пушкинская» в Ташкенте. Этим мужчиной был Кадыр Юсупов. Его семья сообщала, что это было попыткой суицида из-за сложного психологического состояния.

Экс-дипломат был госпитализирован с переломом ключицы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В тот же день в больнице Кадыр Юсупов признался в измене государству в пользу иностранных стран. 10 декабря он был задержан, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса, а 12 декабря была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Военный суд начал рассматривать дело 24 июня 2019 года. Судебные заседания по уголовному делу проходили в закрытом режиме. Кадыр Юсупов свою вину не признал.