Тысячи людей, включая их семьи, из более чем 80 стран, отправились в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ДАИШ (ИГИЛ — ред.) и другим террористическим группам, определённым ООН. Тогда как некоторые члены семьи присоединялись к ним добровольно, многих других заставляли, манипулировали или принуждали путешествовать с членами семьи или следовать за ними. Более того, тысячи детей родились в конфликтах в Сирии и Ираке от родителей-иностранцев. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал истории детей, репатриированных из зон вооружённых конфликтов. Их имена изменены для защиты личности.

«Мои родители открыли швейную фабрику в Египте, и у нас с сестрой была возможность посещать курсы арабского языка и информационных технологий. Но потом папа решил переехать в Сирию. Мы жили там несколько лет, пока мой отец не погиб. Жизнь там была ужасной. Я рада, что мы выжили», — Рано, 17 лет.

Многие иностранные боевики-террористы были убиты в ходе боевых действий. Большое количество людей, особенно женщин и детей, спаслось от боевых действий и было переведено в лагеря. В настоящее время 99% людей в лагерях — это женщины и дети. Положение лагерей нестабильно, условия жизни плохие. Незащищённость и насилие усугубляют уязвимость групп высокого риска, находящихся в лагерях. Сотни женщин и детей остаются под стражей в Сирии, Ираке и Афганистане.

«Мне был всего год, когда моя семья последовала за моим братом в Ирак. Когда брат и отец погибли на войне, моя мама снова вышла замуж и родила сына. Через три года мой отчим умер, а маму посадили в тюрьму вместе с моим младшим братом», — Карима, 17 лет.

Признавая эти проблемы и следуя резолюциям Совета Безопасности ООН, правительство Узбекистана репатриировало 531 своего гражданина, в том числе 381 ребёнка. Для оказания дальнейшей помощи своим вернувшимся гражданам для безопасной реабилитации и реинтеграции в местные сообщества ЮНИСЕФ реализует проект «Поддержка ЕС-ООН государствам Центральной Азии для их граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ирака» при финансовой поддержке Европейского союза.

До настоящего времени в рамках проекта женщинам и детям была оказана различная помощь, такая как содействие в приобретении жилья, улучшение жилищных условий, получение пособий, пенсий и льготных кредитов. Также им была оказана помощь в получении образования и трудоустройстве.

«В 2019 году я вернулась в Узбекистан вместе с мамой и сестрой. Я пошла в 8-й класс и начала посещать различные курсы, чтобы улучшить свои языковые навыки. Я изучаю историю, литературу, узбекский и арабский языки. Я всегда хотела поступить в Исламский университет, поэтому мне приходилось много работать над собой. Я усердно училась и, при поддержке „Ташхис“, поступила в этот университет», — Рано.

Согласно данным Республиканского центра «Ташхис», в эту организацию прибыло всего 343 ребенка. Из них 153 — дети школьного возраста и 193 — дети дошкольного возраста. На данный момент 161 ребёнок все ещё находится на стадии адаптации. Этим детям оказывается психологическая помощь. К сожалению, 80% детей имеют низкий уровень знаний, а 20% — нулевой уровень. В связи с этим были разработаны индивидуальные программы, по которым с каждым ребёнком работают психологи и педагоги школ.

Одна из методик работ психологов с детьми — рисование. Детям, вернувшимся из зон вооружённых конфликтов, было предложено нарисовать свою мечту, мир их глазами.

«Зелёный домик». Рисунок был нарисован 11-летним мальчиком, вернувшимся из Сирии. Он был реинтегрирован в свою семью. Он общительный и разговорчивый, закончил 2020−2021 учебный год с хорошими результатами. Он играет в футбол и мечтает стать спортсменом. Он нарисовал зелёный домик, окружённый горами и природой, так как он ждёт наступления весны.

«Яблоня». Рисунок был нарисован 7-летним мальчиком, выпускником первого класса, который вернулся из Сирии и был реинтегрирован в свою семью. Он очень любознательный мальчик, который удивляется всему, что видит. Мальчик успешно закончил учебный год, поскольку получил дополнительное образование до начала учебного года.

«Минарет». Рисунок был нарисован 10-летним мальчиком, вернувшимся из Сирии. Он немного застенчивый и замкнутый, но хорошо учится, и его любят в классе. Его развитое воображение помогает ему придумывать свой мир, в котором он чувствует себя комфортно и спокойно. Мальчик живёт в семье. Его реинтеграция проходит успешно.

«Бабочки». Рисунок был нарисован 12-летней девочкой, вернувшейся из Сирии и реинтегрированной в свою семью. Она очень старательная и весёлая, успешно закончила 2020−2021 учебный год и на данный момент развивает навыки общения, активно участвуя в жизни класса. Она много думает, мечтает и обожает всё красивое.

При определении уровня образования ребенка Министерство народного образования старается определять детей в соответствии с их возрастом, несмотря на низкий уровень образования, чтобы облегчить процесс реинтеграции и общения со сверстниками. Основная задача — научить ребенка навыкам коммуникации, общения с одноклассниками, педагогами и обучить жизненным навыкам.

Тяжелее всего детям справиться со смертью близких, пережитым насилием, горем, страхами и другими душевными травмами. У некоторых детей развиваются эмоциональные и поведенческие проблемы, психические расстройства, включая пост-травматические расстройства, депрессию и тревожность. В этом случае им нужен особый подход.

«Я была потрясена участью мамы и брата. Я не хотела ни с кем разговаривать. Каждый день мне снились кошмары, и я не могла уснуть. Я не могла забыть прошлое, мои воспоминания не оставляли меня в покое», — Карима.

На данный момент в рамках проекта специалисты в сфере защиты ребенка Узбекистана проходят тренинги по работе с семьями, чтобы научиться работать с семьями и оказывать качественную помощь детям и семьям, вернувшимся из зон военных конфликтов.

Республиканский центр «Ташхис» оказывает содействие в создании центров поддержки на базах 10 школ, где также учатся репатриированные дети. В данных центрах дети разных возрастов смогут получить психологическую помощь, улучшить свои жизненные навыки и лучше адаптироваться в местном сообществе. Их родители и опекуны также смогут получить помощь в сохранении своего психического здоровья и поддержку в воспитании детей.