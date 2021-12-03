3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью, учрежденный ООН в 1992 году. Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов в 2009 году, но лишь в июне этого года ратифицировал её.

Документ направлен на защиту и поощрение прав людей с инвалидностью, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и другие.

В Узбекистане люди с инвалидностью сталкиваются с непреодолимыми препятствиями городской среды. Её агрессивность заставляет их избегать улицы и практически лишает их возможности рассказать о своих нуждах в части доступности города.

Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин побеседовал с незрячим учителем математики Николаем Макаркиным, который преподает в специализированной школе-интернате №77 для слабовидящих и незрячих детей.

Образовательное учреждение находится близ одного из самых сложных перекрестков в Ташкенте — на улице Паркент, в 100 метрах от её пересечения с улицей Мирзо Улугбека.

Николай Макаркин рассказывает, что ближайший к интернату пешеходный переход находится у входа в общеобразовательную школу №69, однако здесь нет светофорного регулирования. Поэтому этой «зеброй» даже зрячие пешеходы пользуются крайне редко, а незрячие — никогда, они вынуждены идти до перекрестка.

Николай Макаркин.

Дойти до перекрестка — задача непростая. Бордюры, разделяющие тротуар от зелёной полосы вдоль него, для незрячих людей — важный ориентир. Особенно если нет тактильной плитки. Но они очень часто обрываются ещё до пешеходного перехода.

«То есть я должен ещё как-то сориентироваться, где же всё-таки этот переход. Походу закончился у нас бортик. Ну, наверное, немножко вперед, — говорит Николай, прощупывая землю тростью. — И где-то здесь я буду соображать, где мне найти [пешеходный переход]».

Николай Макаркин знаком с местностью. Он ежедневно бывает здесь уже несколько лет. Однако люди, впервые оказавшиеся или ещё осваивающиеся в этом месте, запутаются.

«Может, здесь ["зебра"], а, может, надо было туда левее отойти, да? Непонятно», — говорит Николай.

Из-за отсутствия тактильной плитки учащиеся школы и их родители не могут определить, где начинается пешеходный переход, на котором нужно остановиться и ждать свой сигнал светофора.

«Там, где переходы, это должно ощущаться под ногами как какая-то ребристая поверхность… Даже просто по текстуре самой поверхности она другая, чтобы слепой мог понять: да, вот здесь есть пешеходный переход, здесь можно переходить. Что это не какое-то случайное место на дороге. Что здесь где-то светофор есть», — говорит он.

Чаще всего Николаю Макаркину помогают перейти дорогу прохожие и зрячие коллеги. Но в 30% случаев он пересекает её самостоятельно. Отсутствие звукового светофорного регулирования — ещё одно препятствие на пути незрячего человека. Светофор с аудиосигнализацией оповещает пешеходов о том, когда можно идти и когда необходимо остановиться. Кроме того, такое устройство могло бы служить ориентиром пешеходного перехода вместо или вместе с бордюрами или тактильной плиткой.

«Как понять, какой свет горит для пешехода? Приходится ориентироваться на шум движущихся машин. Если они останавливаются, шума становится меньше, машины оказываются слева».

Однако и этот способ Николай Макаркин назвал опасным ввиду того, что несколько лет назад на этом перекрестке автомобилям разрешили поворачивать направо на «красный» светофор. Из-за чрезмерной ширины проезжей части водители часто не замечают или не желают пропускать пешеходов.

«По правилам они обязаны меня пропустить, пешехода. Но рассчитывать на то, что они действительно меня пропустят, что я сейчас не шагну кому-то под колёса — это всё-таки какой-то определённый риск составляет, — говорит Николай Макаркин. — Я думаю, что и вы на моём месте тоже не были бы уверены».

Он продолжает, что новые правила усложнили жизнь незрячих людей, как и растущий поток машин. Но если последний избежать трудно, то поворот направо — явная ошибка.

«Не хотят учитывать, что тут много слепых ходит и что не стоило бы тут разрешать этот правый поворот. Не знаю, насколько бы это препятствовало движению машин, если бы правого поворота не было, насколько сильно это затруднит движение машин. Но для нас, незрячих, это создаёт огромную проблему… Совершенно непонятно, в какой момент времени я могу спокойно перейти через дорогу».

Даже если водители, поворачивающие направо, пропускают пешеходов, Николай Макаркин да и многие зрячие люди пешим ходом не успеют перейти дорогу за один цикл светофора.

«Я должен буду остановиться посередине на островке безопасности, который не оснащен [тактильной] плиткой», — говорит Николай Макаркин.

Он продолжает, что незрячий человек может несколько раз перейти дорогу и посчитать количество шагов до середины дороги, однако это всё равно опасно.

«Может, я торопился, шаги были больше. Может, я отвлекся, что-то меня насторожило. Кто-то сигналит. Я мог просто испугаться из-за шума вокруг, это меня дезориентирует».

Николай действительно не успел перейти дорогу за один цикл светофора.

«Я мог на вот эту штуку (разделительный бордюр между направлениями — ред.) и не наткнуться, мог пройти мимо неё… Я могу ошибиться, нахожусь я на островке безопасности или нет. У меня машины едут сзади, машины едут спереди, и я не знаю, насколько удачно я стою при этом».

Николай Макаркин добавил, что на этом перекрёстке поток машин со стороны МКАДа может ехать сразу в трех направлениях: направо, налево и прямо. Если он переходит дорогу со стороны Института усовершенствования врачей к посольству Ирана, он останавливается, пройдя полдороги за цикл светофора. Но если тем, кто едет налево, можно ехать, Николай об этом никак не узнает.

«Я практически нарушаю правила тем самым. Даже не зная об этом… Я никак не могу определить это на слух, можно им ехать или мне можно идти».

Барьеры не заканчиваются после перехода проезжей части, рассказывает Николай Макаркин. Незрячие и слабовидящие люди обычно пользуются общественным транспортом. На стороне Института усовершенствования врачей нет нормального тротуара, по которому можно дойти до автобусной остановки. Николай вынужден идти по обочине, где с одной стороны мимо него едет плотный потом автотранспорта, а с другой — пролегает ливневый арык, полный мусора, а во время осадков — воды.

Однако страшнее всего, что между светофором и автобусной остановкой очень часто паркуются машины. Николай вынужден их обходить, выходя на проезжую часть, потому что водители паркуются слишком близко к арыку.

Путь к остановке по тротуару не доступен, добавляет Николай. Чтобы пройти к остановке по тротуару, ему нужно подняться по лестнице, затем повернуть налево, пройти около 30 метров по тротуару до парковки.

Дойдя до парковки ему необходимо было бы спуститься на неё. Она находится на 15 см ниже тротуара.

Далее Николаю потребовалось бы дойти до края парковки, подняться на ступень, а затем спуститься на остановку.

«Если я буду подниматься куда-то туда наверх [от светофора], потом поворачивать куда-то туда налево, мне очень трудно будет спуститься на остановку. Я просто не буду знать, дошёл я до неё или нет».

Николай Макаркин также отметил, что на перекрестке нет знака 7.15 «Слепые пешеходы», хотя в сотне метров от него находится школа-интернат для слабовидящих и незрячих детей. Ученики и их родители чаще всего пользуются перекрестком утром и в обеденное время, когда автотранспорта здесь особенно много.

Такая среда отталкивает зрячих людей. Что же говорить о незрячих, для которых каждая неровность является большим препятствием.

Напомним, что согласно градостроительным нормам и правилам (ШНК 2.07.02−07 «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения») для обеспечения безопасности людей со сниженным уровнем зрения и слепых светофоры должны быть оборудованы специальными устройствами с синхронными звуковыми сигналами.

«Газета.uz» готова оказать хокимияту Ташкента содействие в подборе консультантов и специалистов в случае заинтересованности администрации исправить описанную ситуацию.