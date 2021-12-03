После теплых дней 3 декабря на северо-западные районы зайдет антициклон с районов Кавказа, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Остальная территория Узбекистана еще будет в теплом секторе, по большей части страны без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоинской областях местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +15…+20 градусов.

Завтра, 4 декабря, слабые дожди сохранятся по Бухарской и Навоинской областям, по остальной территории ожидается погода без осадков. Температурный фон понизится и составит ночью +5…+10, днем +9…+14 градусов.

В воскресенье прохладные воздушные массы распространятся уже на всю территорию Узбекистана. По стране местами пройдет дождь, по горным районам — дождь со снегом. По Каракалпакстану, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям осадки не ожидаются.

Температура воздуха понизится до нормальных значений этого периода и составит ночью +2…+7, днем — +5…+10 градусов, по северу до −3…−8, днем — 0…+5 градусов.

В субботу и воскресенье ночью и утром возможен туман.