Центр гидрометеорологической службы Узбекистана опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о повышении уровня пыли в воздухе в Ташкенте.

Информация об этом появилась в связи с прогнозом от 30 ноября, в котором говорилось, что в первые два дня декабря в связи с поступлением на территорию страны очень тёплого и сухого воздуха ожидается усиление ветра, в отдельных областях и районах возможны пыльная буря и поднятие пыльной мглы.

«1−2 декабря на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществился вынос очень теплого и сухого воздуха с районов Ирана. По республике наблюдалась аномально теплая погода. По большей части территории в дневные часы воздух прогревался до 21−24 градусов Цельсия, по югу — до 25−28. Такие значения температуры в начале зимы превышали нормальные значения на 12−15 градусов и наблюдаются исключительно редко», — сообщил Узгидромет.

«На фоне резкого повышения температуры воздуха по стране отмечалось усиление ветра до 17−22 м/с. В отдельных районах порывы ветра достигали 25−30 м/с. Местами усиление ветра сопровождалось пыльной бурей и пыльной мглой», — подтвердили свой прогноз в центре.

Однако в центральных районах Узбекистана и в городе Ташкенте сильных ветров и пыльных бурь не наблюдалось.

3 декабря сильные ветры по территории Узбекистана прекратились, пыль стала постепенно оседать.

По данным с двух автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Ташкенте максимальное загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами наблюдалось в 17:00 и составило 1,2 ПДК (в 0,2 раза больше нормы).

Загрязнение атмосферного воздуха связано с антропогенными источниками — интенсивным движением автотранспорта, строительными работами и метеоусловиями, отметили в Узгидромете.

Напомним, 4 ноября в ряде регионов Узбекистана из-за сильных порывов ветра образовалась пыльно-песчаная мгла, в ряде районов видимость ухудшилась до 100−200 м, резко выросло содержание пыли в воздухе. Наивысшая концентрация пыли была зафиксирована в Ташкенте — в 33 раза. Такое явление наблюдалось впервые за всю историю метеонаблюдений, или за 150 лет.