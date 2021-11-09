Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) назвал регионы страны, где загрязнение воздуха пылью 4 ноября, когда наблюдалась пыльно-песчаная мгла, было самым высоким.

В этот день максимальное значение по содержанию пыли в воздухе в Ташкенте составило 33 ПДК (предельно допустимая концентрация), Чирчике — 26, Гулистане и Алмалыке — 20, Бекабаде — 18, Бухаре — 14, Ангрене и Навои — 8, Самарканде — 4, Сариасие, Ургенче, Намангане, Фергане и Коканде — порядка 2.

Днём 5 и 6 ноября загрязнение атмосферного воздуха пылью начало снижаться и достигло уровня от 2 до 8 ПДК.

Днём 8 ноября концентрация пыли лишь в отдельных городах превышала предельно допустимые значения: Бекабад — 2,7 ПДК, Фергана и Коканд — 2, Самарканд — 1,5, Гулистан, Чирчик и Алмалык — 1,3, Бухара, Ангрен и Сарыасия — 1,1, Навои и Ургенч — 0,9 и Нукус — 0,7.





Источник: Узгидромет.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Ташкенте осуществляются на автоматических станциях мониторинга ежечасно. В других городах наблюдения проводились в дискретном режиме.

Напомним, 4 ноября на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха с районов Урала. В зоне холодного фронта наблюдалось усиление ветра до 12−15 м/с, местами в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях — до 20−25 м/с.

Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 100−200 м в ряде районов страны. Резко выросло содержание пыли в атмосферном воздухе.

В ночные часы низкая температура воздуха у поверхности земли препятствовала рассеиванию пыли в результате образовавшегося инверсионного задерживающего слоя в нижних слоях атмосферы.