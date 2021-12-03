Министерство энергетики Узбекистана и российский «ИКС Холдинг» (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году запустят реализацию программы цифровизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сейчас совместно с «ИКС Холдинг» разрабатывается Концепция комплексного и планомерного развития автоматизации и цифровизации топливно-энергетического комплекса с учетом текущих и долгосрочных бизнес-целей отрасли.

По данным пресс-службы Минэнерго, в нефтегазовой отрасли цифровизация рассматривается как основной способ повышения конкурентоспособности и доходности бизнеса.

В декабре 2020 года Минэнерго заключило с «ИКС Холдингом» договор на оказание услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021−2025 годы.

«ИКС Холдинг» — российская многопрофильная IT-структура, в ее экосистему входят 27 IT-компаний, включая холдинги «Цитадель», «Форпост», «КНС групп» (Yadro), «Криптонит» и АО «Нэксайн» (Nexign). Компания занимается цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, «большими данными», системами поддержки деятельности мобильных операторов, криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением, нейросетями, технологией блокчейн и искусственным интеллектом.