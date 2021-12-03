Решением Уртачирчикского районного кенгаша народных депутатов Ташкентской области Феруза Бабашева лишена депутатских полномочий, сообщила в пятницу пресс-служба районного хокимията.

Внеочередная сессия кенгаша, созванная по инициативе депутатов, была посвящена рассмотрению только одного вопроса — досрочному прекращению полномочий Ферузы Бабашевой, избранной от избирательного округа №30 «Уйшун».

На сессии была заслушана информация председателя постоянной комиссии кенгаша по вопросам регламента и депутатской этики Дилором Зулёровой, отмечается в сообщении. О чём говорилось в выступлении, не уточняется.

«С учётом заслушанной информации и дополнительных предложений и мнений депутатов, а также на основе статьи 3 закона „О статусе депутата областного, районного и городского кенгаша народных депутатов“ за решение о досрочном прекращении депутатских полномочий проголосовали 23 депутата из 24», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» рассказывала о ситуации с Ферузой Бабашевой, известной своими критическими выступлениями. 9 ноября прокуратура внесла представление о лишении её депутатской неприкосновенности из-за заявления главы управления «Агробанка». Через несколько дней в соцсетях появились кадры, снятые ещё в начале октября, где депутат показана в постели с мужчиной. На видео видно, как оперативники врываются в помещение и срывают с кровати одеяло.

Феруза Бабашева обвиняла сотрудников ГУВД области в угрозах и давлении. ГУВД сообщало о начале расследования утечки видеозаписи, но о её результатах до сих пор неизвестно.

22 ноября районный кенгаш народных депутатов на закрытом собрании лишил депутата неприкосновенности.