В январе-ноябре 2021 года в системе Министерства народного образования выявлены финансовые ошибки и недостатки на 88 млрд сумов. Об этом 1 декабря на «дне открытых дверей», проведённом в рамках антикоррупционной недели, сообщил замглавы МНО Темур Комилов.

По словам замминистра, из общего количества выявленных нарушений 27,5 млрд сумов приходятся на хищение и недостачу. Больше всего случаев присвоения бюджетных средств выявлено в Андижане (11,5 млрд сумов), Баяутском районе Сырдарьинской области (11 млрд сумов) и Гулистане (4 млрд сумов), уточнил он.

Темур Комилов сообщил, что по 159 случаям на сумму 72,9 млрд сумов материалы с признаками преступления переданы для дачи правовой оценки и принятия законных мер в правоохранительные органы.

«До сегодняшнего дня за допущенные ошибки и недостатки 243 руководящих сотрудника освобождены от занимаемых должностей, в отношении 3415 человек приняты дисциплинарные меры, собранные по 151 случаю материалы переданы в правоохранительные органы», — сообщил начальник контрольно-правовой службы МНО Искандар Тураев.

За тот же период в системе народного образования предотвращены финансовые недочёты на 368,6 млрд сумов. Министерством защищены права 264041 сотрудника, восстановлены права 963 человек, в 188 случаях предотвращены незаконное вмешательство в работу и проверки со стороны других государственных органов.