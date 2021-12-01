Правоохранительные органы Узбекистана заключили под стражу гражданина Украины и еще четверых человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, которая предлагала высокие проценты за операции с изделиями из драгметаллов, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

По данным следствия, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте ИП ООО Golden cash store. Предприятие предлагало гражданам Узбекистана инвестировать якобы в производство на предприятии золотых и серебряных изделий под 260% годовых после их продажи.

Выплата первоначальных процентов проводилась на пластиковые карты вкладчиков Golden cash store за счет пополнения его новых клиентов.

Следственным отделом ГУВД Ташкента должностным лицам ИП ООО Golden cash store предъявлено обвинение по статье 188−1 Уголовного кодекса «Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» (предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ и лишения свободы от 7 до 10 лет).

По данным ведомства, на предложение организаторов очередной финансовой пирамиды откликнулись несколько тысяч граждан Узбекистана, размер их переводов составлял от 100 долларов до 5300 долларов.

В настоящий момент определяется размер ущерба, нанесенного гражданам по данному уголовному делу, добавили в департаменте.