В Австрии за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса будут штрафовать, сообщило РИА новости. Об этом говорится в черновом варианте законопроекта, итоговая версия которого будет опубликована после 6 декабря.

Согласно черновому варианту документа, тех, кто не привился, будут вызывать на вакцинацию. В случае неявки их повторно вызовут в течение четырех недель. Если они снова не явятся, им грозит административный штраф в размере до 3600 евро или четыре недели лишения свободы.

Тем, кто дважды получил штраф, а также те, чьи действия привели к «серьёзной опасности для жизни или здоровья человека», должны будут заплатить 7200 евро.

В документе также отмечается, что обязательная вакцинация затронет всех проживающих в Австрии. Исключения сделают для тех, у кого прививка связана с риском для здоровья, для беременных женщин и для детей младше 12 лет.

С 22 ноября в стране введён общенациональный локдаун.