Зачастую случается так, что студент, только поступивший в университет, понимает, что выбранное направление — не совсем то, чему бы он хотел посвятить свою жизнь. Но в современном мире существует масса возможностей для получения новых знаний и навыков.
International Digital University — это современная площадка, где можно получить международное образование в сфере IT, раскрыть потенциал и идти в ногу со временем. По окончании учебы студенты получат диплом британского образца, а работать смогут уже в процессе обучения.
International Digital University подготовил интересное решение для студентов международных вузов, чей уровень IELTS составляет 7 баллов и выше. IDU предлагает бесплатные подготовительные курсы по IT-направлениям, по окончании которых студенты смогут получить предложения о работе в крупных международных компаниях с заработной платой от 500 долларов и выше. После чего у них будет возможность перевестись в IDU и постепенно начать выплату за обучение в вузе.
Особенность данного предложения состоит в том, что при отсутствии предложений о работе:
- ваша задолженность за обучение обнуляется, при этом у вас остается современная и вся необходимая для IT-специалиста база знаний;
- вам возвращается вся сумма за год обучения, если полная стоимость первого курса была оплачена при поступлении.
Для поступления студентам необходимо будет предоставить сертификат IELTS, а также сдать вступительный экзамен по математике.
Набор завершится уже в январе, поэтому стоит поторопиться.
В International Digital University можно освоить востребованные направления в сфере IT:
- работа с искусственным интеллектом и робототехникой;
- наука о данных;
- разработка игр;
- кибербезопасность.
Обучение будет проходить по стандартам Великобритании. Студентов ждут интерактивные лекции, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, а также дополнительные секции и различные развивающие курсы.
Все подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−205−50−80 или на сайте.
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