Зачастую случается так, что студент, только поступивший в университет, понимает, что выбранное направление — не совсем то, чему бы он хотел посвятить свою жизнь. Но в современном мире существует масса возможностей для получения новых знаний и навыков.

International Digital University — это современная площадка, где можно получить международное образование в сфере IT, раскрыть потенциал и идти в ногу со временем. По окончании учебы студенты получат диплом британского образца, а работать смогут уже в процессе обучения.





International Digital University подготовил интересное решение для студентов международных вузов, чей уровень IELTS составляет 7 баллов и выше. IDU предлагает бесплатные подготовительные курсы по IT-направлениям, по окончании которых студенты смогут получить предложения о работе в крупных международных компаниях с заработной платой от 500 долларов и выше. После чего у них будет возможность перевестись в IDU и постепенно начать выплату за обучение в вузе.

Особенность данного предложения состоит в том, что при отсутствии предложений о работе:

ваша задолженность за обучение обнуляется, при этом у вас остается современная и вся необходимая для IT-специалиста база знаний;

вам возвращается вся сумма за год обучения, если полная стоимость первого курса была оплачена при поступлении.

Для поступления студентам необходимо будет предоставить сертификат IELTS, а также сдать вступительный экзамен по математике.

Набор завершится уже в январе, поэтому стоит поторопиться.





В International Digital University можно освоить востребованные направления в сфере IT:

работа с искусственным интеллектом и робототехникой;

наука о данных;

разработка игр;

кибербезопасность.

Обучение будет проходить по стандартам Великобритании. Студентов ждут интерактивные лекции, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, а также дополнительные секции и различные развивающие курсы.

Все подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−205−50−80 или на сайте.

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