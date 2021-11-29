Новый распределительный центр Makro, построенный в Ташкенте, используется для хранения более 4000 наименований продукции, а его общая площадь составляет 8500 кв. м. Контракт на внедрение системы автоматизации логистики был заключен с российской компанией Axelot.

«При выборе подрядчика мы учли безупречную репутацию компании, а также большое число успешно реализованных проектов в России и за рубежом, в том числе в Узбекистане. Знание законодательства Узбекистана, особенностей ведения бизнеса и специфики местной логистики позволило приступить к работе в кратчайшие сроки», — отметил Александр Борзов, Director of Supply chain and Warehouse Department компании Makro.

Реализация амбициозного проекта совпала по времени с жесткими ограничениями, связанными с пандемией. Закрытие границ и отмена авиарейсов не дали возможности сотрудникам Axelot присутствовать на месте при старте реализации проекта, поэтому все возникающие вопросы решались дистанционно. После смягчения карантинных мер специалисты компании прибыли в Ташкент и произвели необходимые работы в новом логистическом центре.





«Совместно с представителями Makro мы приняли решение скорректировать график работ, выстроить его с учетом загруженности сотрудников заказчика. Из-за сжатых сроков работа велась в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

Компания осознавала важность бесперебойного снабжения сетевых супермаркетов продуктами питания и товарами первой необходимости в период пандемии, поэтому с нашей стороны были мобилизованы все ресурсы. Качественная предварительная подготовка, самоотдача и профессионализм сотрудников позволили произвести запуск системы управления складом с первого раза", — рассказал Сергей Кондрашев, руководитель отдела продаж Axelot.

Интеграция системы складского учета с ERP была проведена без привлечения ресурсов заказчика. Результатом работ стала эффективная организация всех информационных потоков, связанных со складской логистикой. Это обеспечило прозрачность и стабильность всех бизнес-процессов компании.

«Внедрение WMS от Axelot и ее интеграция с ERP позволили создать единое информационное пространство, где в реальном времени можно контролировать работу распределительного центра и отследить все логистические процессы. Благодаря новой системе автоматизации нам удалось минимизировать число ошибок, произошедших из-за человеческого фактора, повысить качество и сократить сроки обработки заказов.

Передача актуальных данных о складских остатках в режиме онлайн позволяет эффективно осуществлять планирование и оперативно вносить корректировки. Руководство по достоинству оценило приобретенные преимущества и возможности. Компания рассматривает возможность начала нового, совместного с Axelot проекта по внедрению системы анализа ключевых показателей эффективности и автоматизации процессов, связанных с мотивацией линейного персонала", — поделился впечатлениями от проекта и планами на дальнейшее сотрудничество с Axelot Александр Борзов.

Использование WMS-системы от Axelot, интегрированной с ERP, помогло Makro стать ритейлером в Узбекистане с автоматизированной складской логистикой. Использование новых технологий и строительство нового распределительного центра поможет компании улучшить свои экономические показатели и укрепить позиции на рынке.

Подробнее о компании можно узнать на сайте Axelot.

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