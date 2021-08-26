Президент Узбекистана 25 августа подписал поправки в законодательство, которые криминализуют, а также усиливают административную ответственность за жестокое обращение с животными. Закон опубликовала газета «Народное слово». Документ вступил в силу 26 августа, однако пункты, касающиеся в частности животных будут введены в действие спустя три месяца.

В Уголовный кодекс Узбекистана вводится статья 202−1 (Жестокое обращение с животными):

Жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, повлекшее их гибель либо увечье, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 25 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 1 года либо ограничением свободы до 6 или лишением свободы до 6 месяцев.

Ранее уголовного наказания за жестокость к животным не предусматривалось.

Статья 111 Кодекса об административной ответственности о жестоком обращении с животными изложена в новой редакции:

Жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, либо совершенное в присутствии несовершеннолетнего или повлекшее гибель либо увечье животных, влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.

Сейчас санкция накладывается только за жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного, — штраф от 1 до 3 БРВ. За повторное правонарушение или за его совершение в присутствии несовершеннолетнего — штраф от 3 до 5 БРВ.

Отметим, что проект с этими поправками в административное и уголовное законодательство в ноябре прошлого года вынесла на обсуждение Генеральная прокуратура. С инициативой по подготовке предложений выступило Общество защиты животных «Mehr va oqibat».

«Мы прошли долги путь, длинною в 8 лет и сегодня благодаря неустанной работе нам удалось увидеть результат этого труда. Принятие этого законопроекта — показатель глубокого реформирования правовой системы и вклад в построение гуманного общества. Ещё есть над чем работать, но такие новости придают силы и мотивацию для защиты прав братьев наших меньших. Мы благодарим президента нашей страны, депутатов Олий Мажлиса и Генеральную прокуратуру за принятие этого законопроекта» — прокомментировал председатель исполнительного комитета «Mehr va oqibat» Тимур Арипов.