Инвестиции в недвижимость были и остаются одним из приоритетных направлений инвесторской деятельности. Рост цен на недвижимость во время строительства возрастает приблизительно на 30%, и покупка на раннем этапе — это действительно выгодно.





К преимуществам ЖК Prestige Gardens относятся:

подземный паркинг на 50 мест;

развитая внутренняя инфраструктура: площадки для детей разных возрастов, тренажеры, беседки, прогулочные аллеи, фитобар и комната для молитв;

коммерческая ритейл-зона с отдельной парковкой на первом этаже;

бизнес-центр на втором этаже с собственным лобби;

зеленый безопасный двор для всех жителей комплекса на третьем этаже, оснащенный детскими площадками, зонами для занятия спортом, а также зонами для пассивного отдыха;

квартиры с приватными террасами на крыше жилого комплекса;

квартиры с собственными двориками для жителей третьего этажа;

развитая инфраструктура — в шаговой доступности расположены супермаркет, школы, детсады и мечеть.





Последние пять квартир от создателей Modera Towers и ЖК Kazakhstan Residence продаются по цене от 221 млн сумов.

Адрес офиса продаж: Яккасарайский р-н, пересечение ул. Кичик халка йули и Шота Руставели.

Ориентир: автосалон «Автолидер», Южный вокзал.

Телефон отдела продаж: (+998) 97−305−77−77.

Instagram: @prestige_gardens_tashkent

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Telegram отдела продаж: t.me/prestigegardens

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