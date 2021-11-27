Инвестиции в недвижимость были и остаются одним из приоритетных направлений инвесторской деятельности. Рост цен на недвижимость во время строительства возрастает приблизительно на 30%, и покупка на раннем этапе — это действительно выгодно.
К преимуществам ЖК Prestige Gardens относятся:
- подземный паркинг на 50 мест;
- развитая внутренняя инфраструктура: площадки для детей разных возрастов, тренажеры, беседки, прогулочные аллеи, фитобар и комната для молитв;
- коммерческая ритейл-зона с отдельной парковкой на первом этаже;
- бизнес-центр на втором этаже с собственным лобби;
- зеленый безопасный двор для всех жителей комплекса на третьем этаже, оснащенный детскими площадками, зонами для занятия спортом, а также зонами для пассивного отдыха;
- квартиры с приватными террасами на крыше жилого комплекса;
- квартиры с собственными двориками для жителей третьего этажа;
- развитая инфраструктура — в шаговой доступности расположены супермаркет, школы, детсады и мечеть.
Последние пять квартир от создателей Modera Towers и ЖК Kazakhstan Residence продаются по цене от 221 млн сумов.
Адрес офиса продаж: Яккасарайский р-н, пересечение ул. Кичик халка йули и Шота Руставели.
Ориентир: автосалон «Автолидер», Южный вокзал.
Телефон отдела продаж: (+998) 97−305−77−77.
Instagram: @prestige_gardens_tashkent
Facebook: fb.com/PrestigeGardensTashkent/
Telegram: t.me/PRESTIGEGardensTashkent
Telegram отдела продаж: t.me/prestigegardens
На правах рекламы.
Azamat M.
Если так хорошо продаются, то зачем постоянно рекламируют?