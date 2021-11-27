Инвестиции в недвижимость были и остаются одним из приоритетных направлений инвесторской деятельности. Рост цен на недвижимость во время строительства возрастает приблизительно на 30%, и покупка на раннем этапе — это действительно выгодно.


К преимуществам ЖК Prestige Gardens относятся:

  • подземный паркинг на 50 мест;
  • развитая внутренняя инфраструктура: площадки для детей разных возрастов, тренажеры, беседки, прогулочные аллеи, фитобар и комната для молитв;
  • коммерческая ритейл-зона с отдельной парковкой на первом этаже;
  • бизнес-центр на втором этаже с собственным лобби;
  • зеленый безопасный двор для всех жителей комплекса на третьем этаже, оснащенный детскими площадками, зонами для занятия спортом, а также зонами для пассивного отдыха;
  • квартиры с приватными террасами на крыше жилого комплекса;
  • квартиры с собственными двориками для жителей третьего этажа;
  • развитая инфраструктура — в шаговой доступности расположены супермаркет, школы, детсады и мечеть.


Последние пять квартир от создателей Modera Towers и ЖК Kazakhstan Residence продаются по цене от 221 млн сумов.

Адрес офиса продаж: Яккасарайский р-н, пересечение ул. Кичик халка йули и Шота Руставели.
Ориентир: автосалон «Автолидер», Южный вокзал.

Телефон отдела продаж: (+998) 97−305−77−77.

Instagram: @prestige_gardens_tashkent
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Telegram отдела продаж: t.me/prestigegardens

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