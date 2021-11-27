В Узбекистане для детей, поступающих в больницы с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), дополнительно организовано свыше 5000 коек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в последние дни в больницах Ташкента дополнительно создано 884 стационарных койко-мест, в регионах — 5062. По состоянию на 25 ноября общее количество мест в столичных медицинских объединениях доведено до 3521, по всей стране — до 19800.

В настоящее время в больницах столицы насчитается 661 свободная койка, всего вместе с регионами — 4700. Для сравнения, на 12 ноября в Ташкенте для детей с ОРВИ имелось 2637 мест, в регионах — 14723, а дополнительных коек не было, говорится в сообщении.

Работа по организации дополнительных мест в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ среди детей была начата рабочей группой 13 ноября. Этому поспособствовало увеличение в октябре количества обращений в медицинские учреждения и вызовов скорой помощи.

Напомним, в ночь на 14 ноября министр здравоохранения Бехзод Мусаев ночью посетил больницы столицы, чтобы изучить ситуацию с заболеваемостью ОРЗ среди детей. Затем он в 4:30 утра провёл совещание, после которого было организовано более 600 дополнительных койко-мест.

Позже Минздрав уточнил, что срочность проведения собрания была вызвана необходимостью оперативного решения проблемы нехватки мест в больницах. Например, в 1-й городской детской клинической больнице 142 пациента, а в 3-й — 37 пациентов с родителями были размещены в коридорах, из-за чего в первую очередь страдали дети.

С 1 ноября в Узбекистана началась вакцинация детей от гриппа. По состоянию на 4 ноябрь привились 43991 воспитанник дошкольных образовательных организаций и 14392 учащихся 1-х классов. Для формирования иммунитета требуется 14 дней.