Три руководящих сотрудника учреждений исполнения наказания Каракалпакстана погибли в результате ДТП, произошедшего в ночь на 26 ноября в Ходжейлийском районе. Эту информацию, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Департамента исполнения наказания при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Авария произошла примерно в 00:10 на 708-м километре автодороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу». Автомобиль Cobalt под управлением майора И. Исакова врезался в разделительное бетонное ограждение. Находившиеся в машине майоры М. Халилов и Х. Холбутаев погибли на месте происшествия, водитель скончался в районной больнице.

В настоящее время органы прокуратуры ведут доследственную проверку.

Ранее Telegram-канал TentakMinds опубликовал копию особого уведомления начальника адресной колонии №27 Кунградского района. Согласно документу, майор И. Исаков был заместителем начальника колонии №27 по производству, майор М. Халилов — начальником отделения порядка в колонии №50, а майор Х. Холбутаев — главным инженером производственного предприятия колонии №30, находившимся в колонии №27 в служебной командировке.

Погибшие участвовали в видеоселекторном совещании в следственном изоляторе №2 и возвращались в колонию, говорится в документе.

В сообщении Департамента исполнения наказания говорится, что «сотрудник И. И. возвращался с места службы домой».