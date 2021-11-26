Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев направил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Чрезвычайное происшенствие на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей. В больницах находятся 38 горняков и 11 спасателей. Проведение спасательной операции в МЧС признали «смертельно опасным» из-за высокой концентрации углеводородов. Предварительная причина происшествия — взрыв метана.

Прокуратура Кемеровской области после ЧП на шахте проверила шесть предприятий. Ведомство выявило нарушения требований безопасности, продолжительности отдыха работников и необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение с инструктажами по технике безопасности. Возбуждено 28 административных дел.