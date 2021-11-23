В Узбекистане с 25 ноября стартует кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия», которая пройдёт под лозунгом «Покончим с насилием в отношении женщин сейчас!» Об этом было объявлено на международном форуме «Вместе мы победим насилие!» в Ташкенте 22 ноября, сообщила пресс-служба Сената. Глобальная кампания под таким названием реализуется в 187 странах.

«Мы видим, что насилие не имеет ни географических, ни социальных, ни экономических границ. Оно требует серьезных мер по его пресечению как в развивающихся, так и в развитых странах», — заявила председатель Сената, глава Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Танзила Нарбаева.

Фото: Сенат.

«В нашей стране начато осуществление ряда конкретных мер по профилактике насилия в отношении женщин, реабилитации жертв насилия. Принято восемь нормативно-правовых акта, из них два закона. Вместе с тем, в нашем обществе нередки случаи насилия в отношении женщин, такие факты уже не скрываются. Но нам известно, что некоторые наши сёстры предпочитают не разглашать случаи насилия, произошедшие с ними», — отметила руководитель Сената.

«Были сделаны первые шаги в этом направлении, но впереди предстоит долгая и кропотливая работа. В этой борьбе важным является участие каждого из нас. Я верю, что совместными усилиями мы добьёмся, чтобы каждая женщина и девушка, даже в самых отдалённых регионах нашей страны, имели доступ к качественным медицинским услугам и образованию, обрели достойную занятость, при необходимости были социально защищены. Самое главное — вселить в них уверенность, что их права гарантированы государством и им не нужно бояться за свою жизнь», — подчеркнула она.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска. Фото: Сенат.

По данным ООН, каждая третья женщина старше 15 лет минимум раз в жизни подвергается физическому или сексуальному насилию, говорилось на мероприятии.

В мае президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по реабилитации женщин-жертв насилия», направленное на создание системы оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, предупреждение и ликвидацию негативных последствий семейного и бытового насилия. При Министерстве по поддержке махалли и семьи создано 29 центров реабилитации и адаптации женщин, финансируемых из госбюджета. Для оказания оперативной психологической, психотерапевтической, правовой помощи, консультирования и предоставления информации женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, совершившим попытку суицида или имеющим склонность к суициду, действует горячая телефонная линия «1146», говорится в сообщении Сената.

Сегодня парламент совместно с уполномоченными органами разрабатывает ряд предложений по совершенствованию национального законодательства в этой сфере, отмечается в сообщении.