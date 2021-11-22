20 ноября в Сариасийском районе Сурхандарьинской области состоялась церемония запуска малой гидроэлектростанции «Зарчоб-2» мощностью 38,2 МВт, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Новая станция сможет обеспечить электроэнергией дома 40 тысяч жителей. В апреле была запущена ГЭС «Зарчоб-1» мощностью 37,4 МВт.

Выступая на церемонии, хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов сказал: «Мы вырабатываем ток, используя воду реки Тупаланг три раза… Три-четыре дня назад в Сурхандарью пришли холода. По утрам мы принимаем граждан, первый вопрос, который они поднимают, — это вопрос электроэнергии… Эти проекты — наше будущее».

Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов.

Председатель правления компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинова сообщил, что стоимость проектов первой и второй ГЭС «Зарчоб» составила 80 млн долларов. Из этой суммы 29 млн долларов — инвестиции Китая, остальная часть — собственные средства «Узбекгидроэнерго».

«В 2006 году река Тупаланг давала всего 30 МВт энергии. На сегодняшний день у нас есть проекты на 350 МВт. Две ГЭС „Зарчоб“ в общей сложности вырабатывают 75 МВт энергии. В 2022 году будет запущена ГЭС „Тупаланг“ мощностью 175 МВт. Следующий проект — станция „Мизоп-Киштут“. Одна из них будет 50 МВт, вторая — 25 МВт, всего 75 МВт. Таким образом, мы достигнем не трёхразового, как сказал Тура Абдиевич, а пятиразового использования воды для получения электроэнергии», — заявил Абдугани Сангинов.

Глава «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов.

Необходимая для новой ГЭС техника была поставлена китайской Dongfang Electric International Corporation. Строительство включило в себя сооружение спиралевидной камерной части гидротурбины, строительство напорных бассейнов и труб и другие этапы.

Инвестиционный проект является продолжением ГЭС «Тупаланг» и «Зарчоб-1». Новая станция построена на выходе реки из Тупалангского водохранилища. Проекты позволят у будущем обеспечить населения Сурхандарьинской области электроэнергией на 80%.

По завершении церемонии состоялось нажатие символической кнопки запуска ГЭС.

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