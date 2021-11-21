В возрасте 81 года скончался известный актёр кино и театра Бахтиёр Ихтиёров, сообщили Министерство культуры и Агентство кинематографии.

Он сыграл в фильмах «Где ты, моя Зульфия?» («Ёр-ёр»), «Великолепный мечтатель «Ажойиб хаёлпараст», «Минувшие дни», «Нодирабегим», «Седьмой джин», «Абу Райхан Беруни», «Седьмая пуля», «Огненные дороги», «Озорник» («Шум бола») и многих других.

Кроме того, был актёром и режиссёром в Бухарском музыкально-драматическом театре, театрах Мукими, «Молодая гвардия» и Театре сатиры.

Бахтиёру Ихтиёрову было присвоено звание Народного артиста Узбекистана, он был награждён орденами «Мехнат шухрати», «Эл-юрт хурмати» и другими наградами.