В возрасте 81 года скончался известный актёр кино и театра Бахтиёр Ихтиёров, сообщили Министерство культуры и Агентство кинематографии.
Он сыграл в фильмах «Где ты, моя Зульфия?» («Ёр-ёр»), «Великолепный мечтатель «Ажойиб хаёлпараст», «Минувшие дни», «Нодирабегим», «Седьмой джин», «Абу Райхан Беруни», «Седьмая пуля», «Огненные дороги», «Озорник» («Шум бола») и многих других.
Кроме того, был актёром и режиссёром в Бухарском музыкально-драматическом театре, театрах Мукими, «Молодая гвардия» и Театре сатиры.
Бахтиёру Ихтиёрову было присвоено звание Народного артиста Узбекистана, он был награждён орденами «Мехнат шухрати», «Эл-юрт хурмати» и другими наградами.
Судья Дредд
Инна лиллайҳи ва инна илайҳи роджи’ун
Улугбек
Яхши инсон эди, Оллох уз Рахматига олган булсин! Узок-якинларига сабр ва каноат берсин, Омийн!
Mirshakhid Mirshakhid
Царства ему небесного хороший был актер
Hislat Rasulov
Жонилари жаннатда булсин. Охиратлари обод булсин.
Алишер Каримов
Бутун Ўзбекистон аҳли учун оғир жудолик. Оила аъзоларига ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, куч ва сабр-тоқат тилаймиз. Илоҳим жойларини жаннатдан ато қилсин. Омин!
Татьяна
Великолепный! Таланливый актёр! Упокоится его душа с миром.