Сырные блины с зеленью
Нежные и мягкие блины с сыром и ароматным укропом. К ним необязательно готовить начинку. Они получаются очень насыщенными и вкусными.
Пышные дрожжевые блинчики
Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста. С ними придется немного повозиться, но результат того стоит.
Тонкие шоколадные блины
Предлагаем всем любителям шоколада приготовить эти вкусные блины. Они получаются тонкими и ароматными. Готовится такой завтрак легко.
Тонкие блины на молоке «в горошек»
Оригинальные блинчики «в горошек» — замечательный десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой. Они не только необычно выглядят, но еще и получаются всегда.
Блинчики с творогом
Блины с творогом — по-настоящему домашний завтрак. Их также можно подавать на десерт.
Венгерские блинчики с мясной начинкой
Блины очень популярны в Венгрии. Здесь их готовят очень тонкими, а затем наполняют различными начинками. Мы предлагаем попробовать с мясом.