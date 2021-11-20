Сырные блины с зеленью





Нежные и мягкие блины с сыром и ароматным укропом. К ним необязательно готовить начинку. Они получаются очень насыщенными и вкусными.

Пышные дрожжевые блинчики

Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста. С ними придется немного повозиться, но результат того стоит.

Тонкие шоколадные блины





Предлагаем всем любителям шоколада приготовить эти вкусные блины. Они получаются тонкими и ароматными. Готовится такой завтрак легко.

Тонкие блины на молоке «в горошек»





Оригинальные блинчики «в горошек» — замечательный десерт, который отлично сочетается с любой сладкой начинкой. Они не только необычно выглядят, но еще и получаются всегда.

Блинчики с творогом





Блины с творогом — по-настоящему домашний завтрак. Их также можно подавать на десерт.

Венгерские блинчики с мясной начинкой





Блины очень популярны в Венгрии. Здесь их готовят очень тонкими, а затем наполняют различными начинками. Мы предлагаем попробовать с мясом.