Встреча министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова и министра обороны Беларуси Виктора Хренина состоялась 18 ноября в Ташкенте, сообщила пресс-служба Минобороны.

По итогам ее было подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере на 2022 год.

В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений в сфере обороны и определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

В рамках поездки иностранная делегация планирует посетить Академию Вооруженных Сил, учебно-тренировочный центр горной подготовки «Чимган» Министерства обороны и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище.