Телеканалы Yoshlar (молодёжный), Navo (музыкальный) и Kinoteatr Национальной телерадиокомпании Узбекистана станут специализированными на рекламе. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 18 ноября.

В документе подчёркивается, что эти каналы должны уделить внимание подготовке программ, «направленных на соблюдение общепризнанных нравственных норм, сохранение национальных традиций и обычаев, исторического и духовного наследия, формирование в сознании граждан демократических ценностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей».

Постановлением также одобрено создание на телерадиоканале «Узбекистон» редакции «Кишлок хужалиги» («Сельское хозяйство»).

Она будет готовить телерадиопродукцию, посвящённую «реформам в сельском хозяйстве, агротехнике посева и ухода за сельхозкультурами, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, развитию животноводства, ветеринарии, рыбоводства, шелководства, птицеводства, пчеловодства, садоводства, овощеводства и тепличного хозяйства».