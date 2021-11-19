Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с министерствами здравоохранения и дошкольного образования Узбекистана в пятницу представил мобильное приложение Bebbo, предназначенное для поддержки родителей и опекунов детей от нуля до шести лет. Узбекистан стал первой страной в регионе Европы и СНГ, где представлено это приложение.

Бесплатное приложение содержит рекомендации экспертов по широкому кругу вопросов, касающихся здоровья и развития ребенка, — начиная от питания и грудного вскармливания до раннего обучения, игровых упражнений, вопросов отзывчивого воспитания, защиты и безопасности детей. В приложении также включены конкретные рекомендации для родителей и опекунов детей с точки зрения обеспечения их собственного благополучия, сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Ташкенте.

В качестве помощи родителям в первые годы жизни их детей Bebbo также включает функции, позволяющие фиксировать полученные и планируемые прививки, пройденные медицинские осмотры и другие ключевые этапы развития ребенка.

«Первые годы жизни имеют решающее значение в развитии детей и оказывают влияние на всю их дальнейшую жизнь. С помощью нового приложения мы хотим предоставить родителям дополнительный инструмент, который поможет им пройти сложный путь воспитания детей», — сказала региональный директор отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан, находящаяся с визитом в Узбекистане.

Приложение было адаптировано под национальные особенности и потребности при тесном сотрудничестве ЮНИСЕФ с национальными партнёрами и экспертами по вопросам развития детей раннего возраста.

«Каждый ребенок нуждается в заботливом уходе, крепком здоровье, оптимальном питании, а также стимулирующей и безопасной среде, обеспечивающей необходимые условия для раннего обучения. Являясь удобным карманным справочником для родителей, мобильное приложение Bebbo предназначено для поддержки взрослых в воспитании детей», — отметила министр дошкольного образования Агриппина Шин .

Bebbo предоставит родителям своевременные и качественные рекомендации о том, как поддержать рост, развитие и благополучие своих детей. Данный аспект особенно важен в условиях, когда прямой контакт с соответствующими государственными службами невозможен либо затруднен, в том числе в контексте нынешней пандемии.

«Пандемия COVID-19 требует оказания своевременной и качественной поддержки родителям в условиях нарушенной деятельности соответствующих служб. Первые меры реагирования легли на плечи родителей, которые взяли на себя дополнительную ответственность за обучение, здоровье и благополучие своих детей, — заявил министр здравоохранения Бехзод Мусаев — В условиях пандемии COVID-19 новое мобильное приложение является своевременным инструментом, позволяющим родителям и опекунам получать достоверную информацию аналогичную онлайн-консультации специалиста».

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