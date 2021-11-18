Правительство Узбекистана в сотрудничестве с Программой развития ООН разрабатывает Комплексную стратегию финансирования целей в области устойчивого развития (ЦУР). Её принятие должно ускорить прогресс в искоренении бедности, защите окружающей среды и достижении всех 16 национальных ЦУР. Обсуждение основных национальных приоритетов развития и плана Комплексной стратегии финансирования ЦУР для Узбекистана состоялось в Ташкенте 17 ноября, сообщили в представительстве ПРООН.

Достижение ЦУР требует значительных государственных и частных инвестиций, чтобы к 2030 году обеспечить мир и процветание для всех людей на планете. Согласно расчётам, финансирование ЦУР может принести на глобальном уровне существенные выгоды для экономики за счёт создания рыночных возможностей на 12 трлн долларов США, генерирования 380 миллионов новых рабочих мест и экономии около 26 трлн долларов к 2030 году за счёт реализации мер по борьбе с изменением климата.

Узбекистану, согласно проведенной оценке финансирования развития, для достижения национальных ЦУР необходимы как минимум дополнительные ежегодные инвестиции в размере 6 млрд долларов. Для преодоления внешнего шока и воздействия COVID-19 потребуется дополнительное внешнее финансирование в размере около 4 млрд долларов, или 7% ВВП.

В целях усиления процессов планирования и преодоления существующих препятствий для финансирования устойчивого развития в стране ПРООН в Узбекистане приступила к разработке Комплексной стратегии финансирования ЦУР. Эта стратегия направлена на оказание помощи правительству в корректировке финансовых потоков для ускорения достижения ЦУР.

«Изменяющийся финансовый ландшафт усложняет задачу финансирования и придаёт важное значение стратегическим подходам к активному централизованному управлению финансовыми потоками и другими средствами, — сказал первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Ильхом Норкулов. — Одним из эффективных механизмов решения проблемы ограниченности инструментов финансирования видится разработка всеобъемлющей стратегии, которая позволила бы прояснить, каким образом вся финансовая система может быть связана с устойчивыми инвестициями».

«ПРООН на глобальном уровне начала помогать правительствам в создании комплексной национальной стратегии финансирования. Эта работа ведется более чем в 60 странах, и Узбекистан — одна из них. Комплексная национальная стратегия финансирования — это структура, которая поможет обеспечить согласованность процессов планирования и финансирования, поможет мобилизовать и направить дополнительные ресурсы на цели устойчивого развития, создать эффективные механизмы мониторинга и управления», — отметила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

По словам международного эксперта ПРООН Нельсона Стратта, «Комплексная стратегия финансирования поможет правительству согласованно реализовывать долгосрочные и среднесрочные реформы, подкрёпленные соответствующим государственным и частным финансированием, включая новые и инновационные финансовые решения. В стратегии также должны быть определены соответствующие средства мониторинга и анализа её реализации, а также новаторские механизмы управления и координации».

В рамках создания Комплексной стратегии финансирования ЦУР для Узбекистана будет проведена серия консультаций с государственными, частными и международными организациями, которые участвуют в проектах развития. В ходе встреч будут обсуждены новые финансовые решения и способы мобилизации ресурсов, обеспечив при этом более эффективное использование существующих финансовых средств.

Инициатива реализуется в рамках Совместной программы ООН «Создание Комплексной национальной стратегии финансирования ЦУР в Узбекистане», возглавляемой ПРООН совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Программа финансируется Совместным фондом ЦУР и за счёт взносов стран-доноров (Дания, ЕС, Германия, Ирландия, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Швейцария).