Только три дня, с 19 по 21 ноября, вы сможете приобрести технику во всех филиалах idea со скидкой до 50%.

Каждый покупатель может оформить моментальную рассрочку без предоплаты на любой товар.

Для оформления требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта Uzcard или Humo.

При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар.

Акция действует во всех филиалах на территории Узбекистана. Каждый товар имеет официальную гарантию от производителя и сервисных центров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: idea.uz

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