Только три дня, с 19 по 21 ноября, вы сможете приобрести технику во всех филиалах idea со скидкой до 50%.
Каждый покупатель может оформить моментальную рассрочку без предоплаты на любой товар.
Для оформления требуется минимальный пакет документов:
- паспорт;
- пластиковая карта Uzcard или Humo.
При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар.
Акция действует во всех филиалах на территории Узбекистана. Каждый товар имеет официальную гарантию от производителя и сервисных центров.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
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