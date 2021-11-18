Задержаны начальник и инженер Алмалыкского городского филиала ООО «Тошкент сув таъминоти», подозреваемые в получении взятки, сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, глава филиала И. Ш. и инженер Ф. К. требовали от гражданина Э., учредителя компании F. L., 2000 долларов за невключение в базу информации о расходе воды при строительстве торгового комплекса. Инженер был задержан при получении 1000 долларов, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.